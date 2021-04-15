РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:32, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Карантин продлили в Туркестанской области

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Туркестанской области, согласно которому карантин в регионе продлевается, передает МИА «Казинформ».

    «Продлить карантин и ограничительные мероприятия на территории Туркестанской области до стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции», - говорится в постановлении главсанврача.

    Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, деятельность развлекательных учреждений, детских развлекательных центров, аквапарков.

    Разрешена деятельность продовольственных и непродовольственных рынков с ограничением в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 19.00 часов, в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни с 09.00 до 17.00 часов, заполняемостью не более 30%.

    Деятельность ТРЦ, торговых домов, торговых сетей также ограничивается: в будние и выходные дни с 09.00 до 21.00 часов (заполняемостью не более 30%), продовольственные гипермаркеты, супермаркеты, минимаркеты, магазины у дома могут работать с 09.00 до 23.00 часов.

    Разрешается комбинированное обучение школьников всех классов, при этом должно быть не более 25 учащихся в классе.

    Вместе с тем, допускается обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 человек, с численностью детей в классах не более 15 человек.

    С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Туркестанская область Главная Общество
    Сейчас читают
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!