Карантин продлили в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Туркестанской области, согласно которому карантин в регионе продлевается, передает МИА «Казинформ».

«Продлить карантин и ограничительные мероприятия на территории Туркестанской области до стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции», - говорится в постановлении главсанврача.

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, деятельность развлекательных учреждений, детских развлекательных центров, аквапарков.

Разрешена деятельность продовольственных и непродовольственных рынков с ограничением в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 19.00 часов, в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни с 09.00 до 17.00 часов, заполняемостью не более 30%.

Деятельность ТРЦ, торговых домов, торговых сетей также ограничивается: в будние и выходные дни с 09.00 до 21.00 часов (заполняемостью не более 30%), продовольственные гипермаркеты, супермаркеты, минимаркеты, магазины у дома могут работать с 09.00 до 23.00 часов.

Разрешается комбинированное обучение школьников всех классов, при этом должно быть не более 25 учащихся в классе.

Вместе с тем, допускается обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 человек, с численностью детей в классах не более 15 человек.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.







