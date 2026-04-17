Караганду накрыл апрельский снег

По данным акимата Караганды, для ликвидации последствий непогоды на улицы города выведено более 200 единиц спецтехники. Несмотря на снегопад, ситуация на дорогах остается стабильной. Коммунальные службы ведут круглосуточную очистку улично-дорожной сети, при необходимости применяются пескосоляные смеси.

В ведомстве уточнили, что в районе имени Казыбек би задействованы 100 единиц техники и 140 рабочих, в районе Алихана Бокейхана — 70 единиц спецтехники и 115 дорожных работников. Дополнительно в парках и скверах работают 50 единиц техники и 180 сотрудников, что позволяет параллельно обеспечивать уборку как магистральных улиц, так и общественных пространств.

На фоне проводимых работ синоптики предупреждают о сохранении неустойчивой погоды. Как сообщили в Карагандинском областном филиале Казгидромет, регион находится под влиянием циклона, смещающегося с запада на восток, и последующего северо-западного антициклона.

— В период с 16 по 20 апреля ожидаются осадки, временами сильные, а также туманы, гололед и усиление ветра. К концу периода прогнозируется понижение температуры ночью до -3…-8°C при повышении дневных значений до +8…+13°C, — отметили синоптики.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

В службе добавили, что в Караганде в ближайшие дни сохранится переменная облачность и гололедица при северо-восточном ветре 9–14 м/с. В ряде районов области возможны осадки в виде дождя и снега, порывы ветра до 20 м/с и ухудшение видимости из-за тумана.

— В целом по региону сохраняется нестабильный характер погоды с чередованием осадков и кратковременных прояснений, — уточнили в Казгидромете.

В связи с этим департамент полиции Карагандинской области призвал водителей к повышенной осторожности.

— В условиях резкого изменения погоды необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Пренебрежение элементарными мерами безопасности может привести к дорожно-транспортным происшествиям, — подчеркнули в пресс-службе ДП.

Непогода уже стала причиной инцидентов на трассах. В ДЧС Карагандинской области сообщили, что на 232 км автодороги «Астана — Караганда — Алматы», в 20 километрах от Темиртау, автомобиль с семью пассажирами, включая четырех детей, съехал в кювет.

— Прибывшие спасатели отбуксировали транспортное средство на очищенный участок дороги, после чего оно продолжило движение по маршруту. Пострадавших нет, медицинская помощь не потребовалась, — уточнили в ведомстве.

Все службы продолжают работу в усиленном режиме. Жителям региона рекомендуется учитывать прогнозы синоптиков, соблюдать меры предосторожности и по возможности планировать передвижение с учетом погодных условий.

Ранее сообщалось, что в 17 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение на 16 апреля.