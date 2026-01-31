Карагандинский школьник показал рекорд Казахстана на международном экзамене SAT

В Казахстане зафиксирован самый высокий результат среди школьников на международном экзамене SAT. Выпускник из Караганды набрал 1590 баллов при максимуме в 1600. Этот показатель считается рекордным и подтверждает уровень подготовки, сопоставимый с требованиями топовых зарубежных вузов.

SAT — стандартизированный тест, который используется при поступлении в университеты США и других стран. В отличие от предметных экзаменов, он оценивает не только знания, но и навыки анализа, критического мышления, работы с текстами и решения логических задач. Высокий результат значительно усиливает позицию абитуриента при конкурсном отборе и может стать основанием для получения стипендии.

К экзамену Карим Мухадил готовился заранее — системную подготовку он начал еще в 11 классе, изначально ориентируясь на обучение за рубежом. Параллельно он успешно выступал на международных интеллектуальных соревнованиях: стал бронзовым призером Fizmat AI Olympiad по искусственному интеллекту, а также завоевал бронзу на конкурсе Infomatrix Asia в направлениях программирования и ИИ.

Окончательный выбор университета будущий студент пока не сделал. В числе приоритетных направлений — США, страны Европы, Гонконг и Южная Корея, где он планирует обучаться по программам в области искусственного интеллекта и информатики. В настоящее время Карим является учеником Назарбаев Интеллектуальной школы в Караганде.

Напомним, ранее сообщалось, что педагоги в Казахстане получат премии до 26 окладов за победы их учеников в науке.