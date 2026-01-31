РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:01, 31 Январь 2026 | GMT +5

    Карагандинский школьник показал рекорд Казахстана на международном экзамене SAT

    Результат, близкий к абсолютному максимуму, вывел карагандинского школьника в число сильнейших абитуриентов мира. Такой балл открывает доступ к ведущим университетам и повышает шансы на академические гранты, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Карим Мухадил
    Фото: НИШ Караганда

    В Казахстане зафиксирован самый высокий результат среди школьников на международном экзамене SAT.  Выпускник из Караганды набрал 1590 баллов при максимуме в 1600. Этот показатель считается рекордным и подтверждает уровень подготовки, сопоставимый с требованиями топовых зарубежных вузов.

    SAT — стандартизированный тест, который используется при поступлении в университеты США и других стран. В отличие от предметных экзаменов, он оценивает не только знания, но и навыки анализа, критического мышления, работы с текстами и решения логических задач. Высокий результат значительно усиливает позицию абитуриента при конкурсном отборе и может стать основанием для получения стипендии.

    К экзамену Карим Мухадил готовился заранее — системную подготовку он начал еще в 11 классе, изначально ориентируясь на обучение за рубежом. Параллельно он успешно выступал на международных интеллектуальных соревнованиях: стал бронзовым призером Fizmat AI Olympiad по искусственному интеллекту, а также завоевал бронзу на конкурсе Infomatrix Asia в направлениях программирования и ИИ.

    Окончательный выбор университета будущий студент пока не сделал. В числе приоритетных направлений — США, страны Европы, Гонконг и Южная Корея, где он планирует обучаться по программам в области искусственного интеллекта и информатики. В настоящее время Карим является учеником Назарбаев Интеллектуальной школы в Караганде.

    Напомним, ранее сообщалось, что педагоги в Казахстане получат премии до 26 окладов за победы их учеников в науке. 

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Образование Караганда Общество школа
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают