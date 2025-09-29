Карагандинский педагог выступит на международном научном фестивале в Литве

Педагог STEM-лаборатории Дворца школьников «Кәусар» Наталья Колчева стала одной из семи казахстанских учителей, получивших право выступить на международном фестивале Science on Stage Europe. Она прошла республиканский отбор, представив простой, но интересный проект.

Разработка Натальи Колчевой — лэпбуки. Это картонные «книги» большого формата, обтянутые тканью и раскрашенные в яркие цвета. Внутри — кармашки, мешочки и вкладыши с информацией по конкретным темам и заданиями на отработку и закрепление материала.

Фото: акимат Карагандинской области

— Всё началось с того, что у меня было много картонных коробок из-под разной техники и просто выбросить их было жалко. Хотелось как-то пустить этот материал в дело. Так родилась идея создать такие лэпбуки. В переводе это «книжка на коленях». Мы с детьми раскрашивали их, иллюстрировали, обтягивали тканью, пришивали кармашки, делали карточки с информацией и заданиями. Получились отличные инструменты для отработки конкретных тем и закрепления новых знаний и навыков, — рассказала Наталья.

Такие лэпбуки относятся к STEAM-формату обучения, которое включает в себя пять направлений: науку, технику, инженерное мастерство, искусство и математику. По словам Натальи, ограниченное количество материалов в случае работы с лэпбуками пробуждает в детях креативность и творческое мышление.

— Основной критерий отбора проектов, которые представляли на конкурсе Science on Stage Kazakhstan, возможность воплотить их в любой школе любой страны, даже в самой малообеспеченной сельской школе развивающегося государства. Поэтому многие проекты, подразумевающие использование дорогого оборудования, современных 3D-принтеров, просто не прошли отбор: возможность оборудовать всем этим учебные кабинеты есть далеко не везде, — пояснила Наталья.

Сейчас она готовится к выступлению на международной конференции Science on Stage Europe, которая пройдёт в мае 2026 года в Литве, в Клайпеде. Там все те, кто прошёл локальные отборы в своих странах, будут представлять свои проекты и делиться опытом с зарубежными коллегами.

Победителей и проигравших на конференции не будет. Основная её цель — обмен опытом и внедрение стандартов STEM- и STEAM-образования в разных странах.

Ранее Минпросвещения Казахстана объявило о старте челленджа ко Дню учителя.