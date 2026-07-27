Карагандинские разработчики научили ИИ анализировать почву

Карагандинские разработчики создали систему искусственного интеллекта, которая помогает аграриям точнее оценивать состояние почвы и снижать затраты на обработку полей. Технология уже успешно прошла испытания и вошла в число лучших проектов международной программы GCIP 2025, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Караганде разработали интеллектуальную систему AgroSky, предназначенную для точного земледелия. Сервис анализирует данные, полученные с беспилотников, выявляет проблемные участки полей и формирует рекомендации по внесению удобрений. Благодаря этому фермеры могут рациональнее использовать ресурсы и сокращать производственные расходы.

Фото: разработчики интеллектуальной системы AgroSky

Проект создала команда разработчиков, в которую вошли Артур Аббазов, Михаил Мухаметов и Дмитрий Ожигин. Их решение уже получило международное признание: AgroSky вошёл в число 50 лучших проектов программы GCIP 2025.

В основе разработки лежат технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Система обрабатывает аэрофотоснимки, оценивает уровень влажности, состояние растительности и особенности почвы, после чего определяет зоны, где требуется дополнительное внесение удобрений. На основе анализа формируются рекомендации, позволяющие проводить обработку полей максимально точно.

По словам одного из разработчиков Михаила Мухаметова, главная цель проекта – заменить сплошное внесение удобрений точечной обработкой. Алгоритмы определяют дефицит необходимых минералов и помогают рассчитать, какие вещества следует внести на конкретных участках. Такой подход позволяет повысить плодородие почвы, сократить расход удобрений и воды, а также снизить затраты на проведение сельскохозяйственных работ.

Эффективность системы уже проверили во время испытаний на полях Абайского района Карагандинской области. Для оценки точности результаты AgroSky сравнили с лабораторными исследованиями образцов почвы. Совпадение данных составило около 98–99%, что подтвердило высокую достоверность работы алгоритмов.

Фото: разработчики интеллектуальной системы AgroSky

Разработкой уже заинтересовались сельхозпроизводители. По мнению авторов проекта, наиболее заметный экономический эффект технология способна обеспечить крупным агропредприятиям, где точечное внесение удобрений позволяет значительно сократить расходы без потери урожайности.

Сейчас команда продолжает совершенствовать AgroSky. Следующим этапом станет интеграция системы с беспилотником, который сможет не только проводить анализ полей, но и автоматически вносить удобрения в выявленные проблемные зоны.

Ранее сообщалось, что казахстанским фермерам продлили срок страхования урожая до 31 июля.