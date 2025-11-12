РУ
    18:04, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    «Караганды су» оштрафовали почти на 4 млн тенге за сброс сточных вод в реку

    В Караганде коммунальное предприятие попало под штраф после того, как активисты зафиксировали слив канализационных стоков в реку Сокур. Экологи потребовали не только выплатить штраф, но и восстановить загрязненный участок водоема, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: Kazinform / Pexels

    В Караганде предприятие «Караганды су» привлекли к административной ответственности за незаконный сброс сточных вод в реку Сокур. После внеплановой проверки департамент экологии региона выявил нарушения сразу по двум статьям Административного кодекса.

    Речь идет о нарушении требований по предоставлению обязательных экологических сведений (статья 327-1 КоАП) и превышении допустимых нормативов воздействия на окружающую среду (статья 328 КоАП). Кроме того, по данным Нура-Сарысусской бассейновой инспекции, предприятие наказали и по статье 358, часть 2 КоАП РК.

    Общая сумма штрафов составила 980 месячных расчетных показателей, или 3 853 360 тенге.

    — В соответствии с предписанием департамента экологии нами разработан план ремедиации для возмещения экологического ущерба. Все мероприятия будут выполнены в установленные сроки, — сообщили в ТОО «Караганды су».

    Кроме того, коммунальщикам выдано предписание до 24 ноября 2025 года разработать программу по восстановлению русла реки. Вопрос, как отмечают в департаменте экологии, находится на особом контроле.

    Инцидент получил широкую огласку после того, как в середине октября общественники заметили насос предприятия, перекачивающий жидкость из канализационного колодца прямо в реку Сокур — всего в полукилометре от Федоровского водохранилища. Видео, снятое активистом Жумабаем Искаковым, вызвало резонанс в социальных сетях.

    На предприятии тогда заявили, что вынуждены были действовать из-за переполнения колодца в дачном массиве и уже приступили к очистным мероприятиям. Однако экологи сочли это нарушением природоохранных норм.

