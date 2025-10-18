Канализация уходит в реку: под Карагандой обнаружили незаконный сброс стоков

Карагандинские общественники забили тревогу — в реку Сокур, впадающую в Федоровское водохранилище, могли попасть канализационные стоки. Активисты зафиксировали насос, перекачивающий воду из колодца прямо в русло реки. Власти утверждают, что ситуация под контролем, а коммунальщики говорят о превентивных мерах.

Видео, вызвавшее общественный резонанс, снял карагандинский активист Жумабай Искаков. На кадрах видно, как насосная установка сбрасывает жидкость из канализационного колодца в реку Сокур, протекающую всего в полукилометре от шлюзов Федоровского водохранилища.

— Скорее всего, что-то забилось, но сбрасывать канализационные стоки в реку категорически нельзя. Весной, когда шлюзы откроются, всё это попадет в водохранилище — стратегический источник воды для Караганды, — поясняет общественник.

Опасения Искакова не беспочвенны: именно через этот участок проходит 10-й канализационный коллектор, который обслуживает 95% городских стоков. В марте здесь уже произошла крупная авария — сотни тысяч кубометров нечистот попали в реку.

В департаменте экологии Карагандинской области сообщили, что по факту возможного загрязнения начата проверка.

Руководитель отдела экологического контроля Ерназ Мукан отметил, что ранее к предприятию «Караганды Су» уже применялись меры административного воздействия: Департамент наложил штраф по статьям 327 и 328 Кодекса об административных правонарушениях — за несообщение об аварийном сбросе и нарушение экологических требований. Компания предоставила план устранения нарушений, но он был возвращен на доработку как недостаточный.

По мнению директора Карагандинского экологического музея Дмитрия Калмыкова, ситуация повторяется из года в год, а корень проблемы — изношенная инфраструктура:

— Мы можем перекладывать тротуары каждый год, мечтать об атомной энергетике, но до сих пор не решили, как справиться с канализацией. Эти сбросы отравляют рыбу, влияют на здоровье людей. Федоровское водохранилище — наш резерв воды, и если туда попадает сток, страдают все жители.

Калмыков отмечает, что даже если загрязнённая вода не попадает напрямую в водохранилище, часть стоков может уходить туда через грунтовые или поверхностные воды.

Генеральный директор ТОО «Караганды Су» считает несправедливым, что вся ответственность перекладывается на коммунальщиков.

— Мы приняли это хозяйство в наследство. За 55 лет здесь ни разу не проводили капитальный ремонт. А дачные дома построены прямо над коллектором — это категорически запрещено техническими и экологическими нормами. Как мы можем заехать туда тяжёлой техникой для обслуживания? — пояснил руководитель.

По его словам, раньше часть трубы действительно очищали путем временного сброса в русло Букпы, но сейчас компания ведёт работы по восстановлению и очистке этого участка.

— Мы устраняем последствия, укрепляем коллектор, чтобы избежать подтоплений. Всё будет приведено в соответствие экологическим требованиям, — подчеркнул он.

В официальном сообщении предприятие подтвердило, что 14 октября 2025 года специалисты отобрали пробы воды в районе Федоровского водохранилища.

Результаты анализа показали: до шлюза концентрация ионов аммония составила 6,56 мг/дм³, после шлюза — 0,13 мг/дм³. Для сравнения: норма для рыбохозяйственных водоёмов — 2 мг/дм³.

— Данные подтверждают, что ситуация требует комплексных мер и внимания всех сторон. Основная причина — высокая степень износа канализационных сетей, эксплуатируемых десятилетиями. Мы уже начали мероприятия по устранению засоров, восстановлению проблемных участков и подготовили план капитального ремонта», — говорится в заявлении компании.

Коммунальщики также напомнили, что в ближайшее время начнётся замена 3,2 километра труб на участке между колодцами № 145 и № 169. Новый обходной трубопровод пройдёт в обход дачных территорий, что позволит проводить работы без вмешательства в частные участки.

Напомним, по информации акимата Караганды, режим чрезвычайной ситуации техногенного характера введен не из-за аварии, а в целях профилактики.

Это позволит оперативно закупить материалы и начать реконструкцию без длительных тендерных процедур.

— Работы направлены на предотвращение возможных прорывов и обеспечение стабильной работы системы водоотведения. Коллектор функционирует в штатном режиме, ситуация под постоянным контролем специалистов, — уточнили в пресс-службе.

Проблема канализационных коллекторов Караганды — давняя и системная. Износ некоторых из них достигает 80–100%, и пока ремонт идёт точечно, риски повторения аварий сохраняются.