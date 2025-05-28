Караганда станет больше согласно новому Генплану
Депутаты Карагандинского областного маслихата одобрили проект Генплана Караганды. На данный момент завершается работа по его корректировке, передает корреспондент агентства Kazinform.
Действующий Генплан города Караганды не менялся с 2007 года. На сегодняшний день в соответствии с законодательством проект прошел градостроительную экспертизу и все этапы обсуждения и согласования на местном уровне. На внеочередной, ХХVI сессии депутаты областного маслихата дали свое одобрение. Теперь документ будет направлен в Правительство для согласования и принятия окончательного решения.
Аким города Мейрам Кожухов отметил, что проект Генплана отражает комплексный подход к развитию города до 2040 года. Новый градостроительный документ содержит принципы организации территории, инженерной и социальной инфраструктуры, а также транспортных и экологических решений.
— В проектном варианте площадь города увеличена до 50 тысяч гектаров, за счет присоединения поселка Кокпекты и аэропорта «Сары-Арка», с ростом численности населения до 614 тысяч человек с расчетным сроком до 2040 года. Перспективным направлением роста определено северо-восточное — район Голубых прудов между Юго-Восточным районом и Майкудуком. Здесь планируется строительство новых жилых массивов площадью более 150 га для 25–30 тыс. человек с жильем объемом до 800 тыс. кв. м, включающее школы, детские сады, учреждения здравоохранения и общественно-спортивный центр в составе единого пространства с Триатлон-парком и ипподромом «Карат», — сообщил Мейрам Кожухов.
Аким города остановился на ключевых решениях. Предусмотрена новая магистраль, соединяющая Юго-Восток, Майкудук и Пришахтинск, с выходом на автодорогу Алматы — Астана. В целом предложено строительство семи транспортных развязок, девяти путепроводов.
Не забыли и о велосипедистах: до 2040 года должно появиться не менее 300 км велосипедных дорожек.
Особое внимание уделено реновации Центральной промзоны — здесь идет трансформация в торгово-офисный район.
Для стабильного электроснабжения планируется строительство и реконструкция подстанций в новых районах. Кроме того, предусмотрено подключение всех новых жилых массивов к системе природного газа в соответствии с комплексной газификацией города. Также в проект Генплана вошло строительство новой ТЭЦ-4.
Что касается социальной инфраструктуры, то к 2040 году необходимо построить 36 новых школ, 44 детских сада, 10 объектов здравоохранения и 10 ФОКов.
Предусматривается и дальнейшее озеленение — должны появиться новые парки и скверы.
Председатель областного маслихата Нуркен Кобжанов отметил, что в ходе обсуждения проекта градостроительного документа депутаты внесли более 50 предложений, и все они учтены.
Ранее сообщалось, что в Казахстане оцифрованы генеральные планы 89 городов в рамках создания Единого портала в строительстве.