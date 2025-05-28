Караганда станет больше согласно новому Генплану

Действующий Генплан города Караганды не менялся с 2007 года. На сегодняшний день в соответствии с законодательством проект прошел градостроительную экспертизу и все этапы обсуждения и согласования на местном уровне. На внеочередной, ХХVI сессии депутаты областного маслихата дали свое одобрение. Теперь документ будет направлен в Правительство для согласования и принятия окончательного решения.

Аким города Мейрам Кожухов отметил, что проект Генплана отражает комплексный подход к развитию города до 2040 года. Новый градостроительный документ содержит принципы организации территории, инженерной и социальной инфраструктуры, а также транспортных и экологических решений.

— В проектном варианте площадь города увеличена до 50 тысяч гектаров, за счет присоединения поселка Кокпекты и аэропорта «Сары-Арка», с ростом численности населения до 614 тысяч человек с расчетным сроком до 2040 года. Перспективным направлением роста определено северо-восточное — район Голубых прудов между Юго-Восточным районом и Майкудуком. Здесь планируется строительство новых жилых массивов площадью более 150 га для 25–30 тыс. человек с жильем объемом до 800 тыс. кв. м, включающее школы, детские сады, учреждения здравоохранения и общественно-спортивный центр в составе единого пространства с Триатлон-парком и ипподромом «Карат», — сообщил Мейрам Кожухов.

Аким города остановился на ключевых решениях. Предусмотрена новая магистраль, соединяющая Юго-Восток, Майкудук и Пришахтинск, с выходом на автодорогу Алматы — Астана. В целом предложено строительство семи транспортных развязок, девяти путепроводов.

Не забыли и о велосипедистах: до 2040 года должно появиться не менее 300 км велосипедных дорожек.

Особое внимание уделено реновации Центральной промзоны — здесь идет трансформация в торгово-офисный район.

Для стабильного электроснабжения планируется строительство и реконструкция подстанций в новых районах. Кроме того, предусмотрено подключение всех новых жилых массивов к системе природного газа в соответствии с комплексной газификацией города. Также в проект Генплана вошло строительство новой ТЭЦ-4.

Что касается социальной инфраструктуры, то к 2040 году необходимо построить 36 новых школ, 44 детских сада, 10 объектов здравоохранения и 10 ФОКов.

Предусматривается и дальнейшее озеленение — должны появиться новые парки и скверы.

Председатель областного маслихата Нуркен Кобжанов отметил, что в ходе обсуждения проекта градостроительного документа депутаты внесли более 50 предложений, и все они учтены.

Ранее сообщалось, что в Казахстане оцифрованы генеральные планы 89 городов в рамках создания Единого портала в строительстве.