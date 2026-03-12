«Карачаганак Петролеум Оперейтинг» выплатил штраф за загрязнение окружающей среды

Специализированной природоохранной прокуратурой ЗКО проанализировала деятельность «Карачаганак Петролеум Оперейтинг б. в.» и по результатам анализа было внесено представление в уполномоченный орган.

— Департаментом экологии в отношении КПО б. в. составлен протокол по статье 328 КоАП РК и наложен штраф в 2 млрд тенге. Штраф взыскан, — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопросы соблюдения экологического законодательства субъектами нефтегазовой отрасли находятся на постоянном контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» оштрафован на 2,07 млрд тенге за выбросы.