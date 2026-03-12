«Карачаганак Петролеум Оперейтинг» выплатил штраф за загрязнение окружающей среды
Компания «Карачаганак Петролеум Оперейтинг б. в.» осуществяла выбросы, загрязняющие окружающую среду. Объем сверхнормативных выбросов составил 13,8 тонны, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Западно-Казахстанской области.
Специализированной природоохранной прокуратурой ЗКО проанализировала деятельность «Карачаганак Петролеум Оперейтинг б. в.» и по результатам анализа было внесено представление в уполномоченный орган.
— Департаментом экологии в отношении КПО б. в. составлен протокол по статье 328 КоАП РК и наложен штраф в 2 млрд тенге. Штраф взыскан, — говорится в сообщении.
Отмечается, что вопросы соблюдения экологического законодательства субъектами нефтегазовой отрасли находятся на постоянном контроле прокуратуры.
Ранее сообщалось, что «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» оштрафован на 2,07 млрд тенге за выбросы.