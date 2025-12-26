Капитализация стейблкоина USD1, связанного с Трампом, превысила $3 млрд

Данные CoinMarketCap показывают, что за последние 24 часа рыночная капитализация стейблкоина выросла более чем на 5%, составив около 3,07 млрд долларов, что делает его шестым по величине стейблкоином и 32-м криптоактивом по рыночной капитализации.

Рост произошел после того, как криптовалютная биржа Binance запустила «Booster program» и объявила, что держатели стейблкоина смогут получать до 20% годовых с помощью гибких продуктов для заработка.

Также Binance расширила торговые пары USD1 на своей бирже, включая спотовую торговлю BNB, Ethereum и Solana. Биржа также объявила, что конвертирует все активы, обеспечивающие Binance-peg BUSD (B-токен), в USD1 в соотношении 1:1.

WLFI заявила, что стейблкоин станет неотъемлемой частью обновленной структуры обеспечения биржи, что еще больше укрепит его позиции в экосистеме биржи.

Компания WLFI оказалась в центре внимания из-за своей связи с членами семьи Трампа, сообщает Hokanews. Несмотря на то, что компания работает независимо, ее бренд и связи с руководством США сделали USD1 одним из самых политически заметных проектов в сфере стейблкоинов на сегодняшний день.

Сторонники утверждают, что известность проекта может ускорить его массовое внедрение. Критики предупреждают, что политические связи могут привести к регуляторным и репутационным рискам.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао.