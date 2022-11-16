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Кандидат в Президенты РК Каракат Абден провела встречу с избирателями в Туркестане

16 Ноября 2022, 22:32
Кандидат в Президенты РК Каракат Абден провела встречу с избирателями в Туркестане
16 Ноября 2022, 22:32

Кандидат в Президенты РК Каракат Абден провела встречу с избирателями в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Каракат Абден провела встречу с избирателями в Туркестане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи Каракат Абден предложила создать Министерство семьи и демографии. Она также обсудила с участниками встречи ряд других актуальных социальных вопросов.

Ранее Каракат Абден провела более 30 встреч в 9 областях страны. Планируется встреча с избирателями Жамбылской области.

Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за один день до выборов, 19 ноября. Это будет днем тишины. Выборы Президента состоятся 20 ноября.


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