Канатные дороги на «Шымбулаке» временно приостановят работу

На горном курорте «Шымбулак» в Алматы временно приостановят работу канатных дорог в связи с подготовкой к зимнему сезону, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили на официальной странице курорта в Instagram, с 12 октября начнутся плановые технические работы. На время профилактики часть канатных дорог будет недоступна для посетителей.

Так, канатная дорога ККД-4 будет закрыта с 12 октября по 9 ноября. Работа канатных дорог М-1 «Медеу — Шымбулак», К-1 и К-2 будет приостановлена с 19 октября по 1 ноября.

При этом отель и ресторан на территории курорта продолжат работать в обычном режиме.

Кроме того, автомобильная дорога, ведущая в урочище Шымбулак, остается закрытой с 24 июля по 30 ноября. Ограничения связаны с работами по модернизации инженерной инфраструктуры.

Ранее также сообщалось, что на курорте «Шымбулак», а также в Бутаковском и Кимасарском ущельях начались подготовительные работы по проекту горного кластера.