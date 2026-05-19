Канат Мусин назначен новым ректором Академии правосудия

Канат Мусин — кандидат юридических наук, доцент, имеет многолетний опыт научно-педагогической и управленческой деятельности в сфере юридического образования и подготовки кадров для судебной системы.

С августа 2024 года К. Мусин исполнял обязанности ректора Академии правосудия. За этот период Академия продемонстрировала устойчивое развитие и организационную готовность к реализации системных преобразований в сфере судебного образования.

Под его руководством отдельные направления Концепции развития Академии правосудия на 2025–2027 годы, утвержденной Председателем Совета, реализованы досрочно.

В частности:

запущена научно-педагогическая магистратура;

открыта докторантура;

получено свидетельство об аккредитации Академии в качестве субъекта научной деятельности;

научный журнал «Вестник Академии правосудия» включён в перечень изданий, рекомендованных уполномоченным органом в сфере науки и высшего образования;

открыты криминалистический полигон и медицинский пункт.

Впервые за всю историю Академия прошла государственную аттестацию, подтверждая высокий уровень образовательной и научной деятельности.

Отметим, что Академия правосудия при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан является единственным высшим учебным заведением, имеющим особый статус, реализующим образовательные программы послевузовского образования, осуществляющим подготовку, переподготовку, повышение квалификации судей и работников судебной системы, а также осуществляющим научную деятельность.

