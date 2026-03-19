Сенат освободил Ерлана Космуратова от должности судьи Верховного суда
Депутаты Сената поддержали представление Главы государства об освобождении от должности судьи Верховного суда Ерлана Космуратова, передает корреспондент агентства Kazinform.
Представление Президента на рассмотрение сенаторам внес председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов на пленарном заседании палаты.
По его словам, Е. Космуратов покидает должность в связи с назначением на другую должность.
— На ваше рассмотрение внесено представление Главы государства об освобождении судьи Верховного суда Космуратова Ерлана Смадияровича от должности судьи ВС в связи с назначением его на другую должность. Космуратов указом Главы государства от 2 марта 2026 года назначен председателем Жамбылского областного суда, — сообщил он.
Сенаторы единогласно поддержали представление Главы государства.
