Канат Ерубаев возглавил Комитет геологии МПС РК

Председателем Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан назначен Канат Ерубаев. Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства РК, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Родился в 1986 году в Жамбылской области. Окончил Томский политехнический университет, Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева.

2012–2017 гг. — геолог, главный геолог, исполнительный директор в частном секторе.

2017–2020 гг. — инженер, главный менеджер ТОО «Республиканский центр геологической информации «Казгеоинформ», г. Астана.

2020–2024 гг. — руководитель отраслевых управлений Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК.

С апреля 2024 года по настоящее время работал заместителем председателя Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК.

Ранее сообщалось о назначении Дархана Мырзабаева вице-министром промышленности и строительства РК.