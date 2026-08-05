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    Канат Ерубаев возглавил Комитет геологии МПС РК

    Председателем Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан назначен Канат Ерубаев. Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства РК, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Канат Ерубаев
    Фото: Правительство РК

    Родился в 1986 году в Жамбылской области. Окончил Томский политехнический университет, Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева.

    2012–2017 гг. — геолог, главный геолог, исполнительный директор в частном секторе.

    2017–2020 гг. — инженер, главный менеджер ТОО «Республиканский центр геологической информации «Казгеоинформ», г. Астана.

    2020–2024 гг. — руководитель отраслевых управлений Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК.

    С апреля 2024 года по настоящее время работал заместителем председателя Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК.

    Ранее сообщалось о назначении Дархана Мырзабаева вице-министром промышленности и строительства РК.

    Кадровые назначения Геология Назначения Министерство промышленности и строительства
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор