    21:42, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    Канат Бозумбаев проверил ход реализации Нацпроекта МЭКС

    На заседании Проектного офиса по реализации Нацпроекта модернизации коммунального и энергетического секторов рассмотрены вопросы подготовки «Карты модернизации до 2029 года», внедрения цифрового тенге и привлечения международных финансовых институтов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Фото: Правительство

    Также представлены результаты анализа по охвату и потребностям в приборизации.

    На 2026 год определена потребность свыше 1 трлн тенге для ремонта 14 тыс. км инженерных сетей и замены 8 тыс. единиц оборудования по стране.

    Для повышения эффективности ведется работа по укрупнению коммунальных предприятий. В рамках механизма ГЦБ освоено 47% из 22,5 млрд тенге, выделенных на 10 пилотных проектов по реконструкции тепловых сетей и водоочистных комплексов в четырех регионах.

    Фото: Правительство

    Холдинг «Байтерек» ведет активное взаимодействие с Всемирным банком, ЕБРР и ЭксимБанком, выразившими готовность участвовать в финансировании проектов.

    Министерство промышленности и строительства определило потребность в установке «умных» приборов учета: более 3 млн по воде, 3 млн по электроэнергии и 30 тыс. по теплоснабжению.

    Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев проверил готовность электронной платформы закупок и поручил запустить первые три модуля до 1 ноября. Также вице-премьер поручил определить потребности Нацпроекта по регионам и годам, передать данные отечественным производителям.

    Фото: Правительство

    Информация о потребностях в ремонтных работах будет размещена на сайте modernization.kz и интернет-ресурсах госорганов.

    Напомним, что в Казахстане утверждены Правила функционирования электронной платформы закупок национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

    Динара Жусупбекова
    Автор
