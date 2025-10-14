Канат Бозумбаев проверил ход реализации Нацпроекта МЭКС

Также представлены результаты анализа по охвату и потребностям в приборизации.

На 2026 год определена потребность свыше 1 трлн тенге для ремонта 14 тыс. км инженерных сетей и замены 8 тыс. единиц оборудования по стране.

Для повышения эффективности ведется работа по укрупнению коммунальных предприятий. В рамках механизма ГЦБ освоено 47% из 22,5 млрд тенге, выделенных на 10 пилотных проектов по реконструкции тепловых сетей и водоочистных комплексов в четырех регионах.

Фото: Правительство

Холдинг «Байтерек» ведет активное взаимодействие с Всемирным банком, ЕБРР и ЭксимБанком, выразившими готовность участвовать в финансировании проектов.

Министерство промышленности и строительства определило потребность в установке «умных» приборов учета: более 3 млн по воде, 3 млн по электроэнергии и 30 тыс. по теплоснабжению.

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев проверил готовность электронной платформы закупок и поручил запустить первые три модуля до 1 ноября. Также вице-премьер поручил определить потребности Нацпроекта по регионам и годам, передать данные отечественным производителям.

Фото: Правительство

Информация о потребностях в ремонтных работах будет размещена на сайте modernization.kz и интернет-ресурсах госорганов.

Напомним, что в Казахстане утверждены Правила функционирования электронной платформы закупок национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.