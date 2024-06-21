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    14:48, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Канат Бозумбаев проверил ход ликвидации последствий от паводка в Акмолинской области

    Канат Бозумбаев проверил ход ликвидации последствий от паводка в Акмолинской области
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Вице-премьер РК Канат Бозумбаев посетил Акмолинскую область, где проверил ход ликвидации последствий паводка, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Канат Бозумбаев в Акмолинской области
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Как сообщили в пресс-службе заместителя Премьер-министра РК, Канат Бозумбаев посетил город Атбасар и ознакомился со строительством трех многоквартирных домов. Два из них практически завершены, в них ведется внутренняя отделка и благоустройство. Работы планируют закончить до конца августа.

    строители
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Также он ознакомился с ремонтом СШ № 1 города Атбасар, которая оказалась затоплена во время паводка в апреле текущего года. Как обещают строители, школа будет сдана к 1 сентября.

    многоэтажка в Атбасаре
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    — Всего в регионе не подлежит восстановлению 551 дом. 172 семьям было выкуплено жилье на вторичном рынке. Начато строительство 273 домов. Работы ведутся в четырех районах области: Атбасарском, Буландынском, Жаркаинском и Есильском. На объектах задействовано порядка 330 рабочих и 55 единиц спецтехники, — сообщили в ведомстве.

    планировка
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Заместитель Премьер-министра проверил работу подрядных организаций, строящих дома в Буландынском и Жаркаинском районах. Здесь 87 домов строит Фонд «Қазақстан халқына». На сегодняшний день работы вополнены на 40%, в дома проведены все инженерные коммуникации.

    Канат Бозумбаев в Акмолинской области
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    А 100-квартирный дом в Атбасарском районе строит Фонд «Асар Акмола». На сегодняшний день здесь завершили укладку фундамента. Объект планируют сдать в конце ноября.

    спецтехника в Акмолинской области
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Как добавили в пресс-службе вице-премьера, по итогам поездки им было дано поручение акимату города Атбасар расчистить дно реки Жабай и построить вдоль берегов защитные сооружения для недопущения повторного подтопления. Для проведения работ в Атбасар будут направлены специалисты Министерства водных ресурсов и ирригации.

    Напомним, в Атбасарском районе во время паводка были подтоплены 172 жилых дома, 45 частных дворовых территорий и первый этаж СШ № 1.

    Сегодня на совместном заседании палат Парламента Премьер-министр РК Олжас Бектенов  сообщил, что под водой на сегодня продолжают оставаться 98 домов. 

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Правительство РК Регионы Казахстана Канат Бозумбаев Паводки в Казахстане Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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