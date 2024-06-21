Канат Бозумбаев проверил ход ликвидации последствий от паводка в Акмолинской области

Вице-премьер РК Канат Бозумбаев посетил Акмолинскую область, где проверил ход ликвидации последствий паводка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Как сообщили в пресс-службе заместителя Премьер-министра РК, Канат Бозумбаев посетил город Атбасар и ознакомился со строительством трех многоквартирных домов. Два из них практически завершены, в них ведется внутренняя отделка и благоустройство. Работы планируют закончить до конца августа.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Также он ознакомился с ремонтом СШ № 1 города Атбасар, которая оказалась затоплена во время паводка в апреле текущего года. Как обещают строители, школа будет сдана к 1 сентября.

Фото: пресс-служба Правительства РК

— Всего в регионе не подлежит восстановлению 551 дом. 172 семьям было выкуплено жилье на вторичном рынке. Начато строительство 273 домов. Работы ведутся в четырех районах области: Атбасарском, Буландынском, Жаркаинском и Есильском. На объектах задействовано порядка 330 рабочих и 55 единиц спецтехники, — сообщили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Заместитель Премьер-министра проверил работу подрядных организаций, строящих дома в Буландынском и Жаркаинском районах. Здесь 87 домов строит Фонд «Қазақстан халқына». На сегодняшний день работы вополнены на 40%, в дома проведены все инженерные коммуникации.

Фото: пресс-служба Правительства РК

А 100-квартирный дом в Атбасарском районе строит Фонд «Асар Акмола». На сегодняшний день здесь завершили укладку фундамента. Объект планируют сдать в конце ноября.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Как добавили в пресс-службе вице-премьера, по итогам поездки им было дано поручение акимату города Атбасар расчистить дно реки Жабай и построить вдоль берегов защитные сооружения для недопущения повторного подтопления. Для проведения работ в Атбасар будут направлены специалисты Министерства водных ресурсов и ирригации.

Напомним, в Атбасарском районе во время паводка были подтоплены 172 жилых дома, 45 частных дворовых территорий и первый этаж СШ № 1.

Сегодня на совместном заседании палат Парламента Премьер-министр РК Олжас Бектенов сообщил, что под водой на сегодня продолжают оставаться 98 домов.