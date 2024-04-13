172 жилых дома и 45 территорий подтоплены в Атбасарском районе

Паводок в Атбасарском районе проходит в напряженном режиме, имеются локальные подтопления вдоль реки Жабай. Подтоплено 172 жилых дома, 45 частных дворовых территорий, дворовая территория школы № 1. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким Атбасарского района Акмолинской области Аманбек Калжанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Обильные притоки талой воды и слабая фильтрация почвы привели к увеличению уровня реки Жабай и переливу через защитный вал. Для минимизации рисков паводка проведены работы по созданию дополнительных и укреплению имеющихся защитных обвалований, а также откачке и отводу талой воды. Принимаемые меры позволили снизить уровень реки до 5 метров (при критическом 4,4 метра), но вместе с тем угроза сохраняется, так как ожидаем приход воды со стороны Сандыктауского района, — отметил Аманбек Калжанов.

Для оперативного принятия мер и оказания помощи населению по возмещению ущерба на территории Атбасарского района был объявлен ЧС.

— Оказание помощи и безопасность населения является приоритетной задачей. В связи с этим, заблаговременно из опасных зон эвакуировано население, которое размещено в пунктах эвакуации, где предусмотрены все условия, в том числе трехразовое питание. Для недопущения падежа среди домашних животных в безопасные участки отогнано более 800 голов, — добавил аким Атбасарского района.

По его информации, в борьбе со стихией оказывается помощь спасателями Акмолинского, Жамбылского гарнизонов и города Шымкент. Свою лепту вносят офицеры и курсанты Академии гражданской защиты, а также в инженерной защите населенных пунктов участвуют местные организации и предприятия города Атбасар.

— Всего на противопаводковые мероприятия задействовано 136 человек, 45 единиц техники и 30 мотопомп. На каждом участке закреплены ответственные должностные лица, которые круглосуточно осуществляют поставленные задачи, — уточнил Аманбек Калжанов на площадке в СЦК.

В настоящее время создана комиссия по обследованию жилых домов и оценке материального ущерба. Принимаются заявки от пострадавших. Жителей, попросили проявить терпение, аким уверил, что никто не останется без внимания, будет оказана вся необходимая помощь.