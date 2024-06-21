Паводки в РК: На восстановление и строительство жилья направлено 251 млрд тенге

Под водой на сегодня продолжают оставаться 98 домов, сообщил Премьер-министр РК Олжас Бектенов на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Небывалые паводки, и, соответственно, очень серьезные последствия для многих тысяч пострадавших граждан, в целом, страны, для ее экономики, инфраструктуры. Эвакуированы были только из своих жилищ более 120 тысяч казахстанцев. 67 570 человек на сегодняшний день уже вернулись в свои дома. 3 952 человека на сегодняшнее утро остаются в эвакопунктах. Было затоплено в общей сложности 12 тысяч жилых домов, это если говорить об ИЖС, и 26 тысяч дачных участков с дачными домами. Под водой на сегодня продолжают оставаться 98 домов, — сообщил глава кабмина.

По словам Бектенова, большая работа проводится по оказанию помощи пострадавшим.

— Здесь и крупный бизнес оказал серьезную поддержку, бюджетные ресурсы очень серьезно задействованы. 33 141 семья на сегодня получили компенсацию в размере 100 МРП. На эти цели из бюджета было выделено свыше 12 млрд тенге, — сказал Премьер-министр.

Он также отметил, что к этому дню по 17 982 домам было проведено обследование, по 15 685 — оценка завершена, около половины домов согласно оценки требуют ремонта и восстановления. Компенсацию на ремонт, восстановление получили уже 5 823 семьи. На эти цели выделено 38,6 млрд тенге. Аварийными на сегодня признаны свыше 8 тысяч домов.



— На сегодня 3 155 семей уже получили новое жилье. Идет активное строительство 2 049 домов в различных регионах. В целом на восстановление и строительство жилья направлено 251 млрд тенге — это и средства благотворительной помощи и бюджетные средства, — добавил Бектенов.



