Канат Бозумбаев поручил подготовить предложения по переформатированию деятельности СПК

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев провел заседание Проектного офиса по региональному развитию с участием министерств, акиматов областей и партии Amanat.

В ходе заседания был заслушан отчет о проделанной работе в рамках реализации проекта «Ауыл Аманаты», а также о ходе исполнения поручений Главы государства, данных по итогам диалог-платформы сельских акимов в ноябре прошлого года.

С 2025 года проект «Ауыл Аманаты» реализуется по новым принципам. Финансирование распределяется с учетом реальных потребностей регионов и без избыточных бюрократических процедур. Основной акцент сделан на развитии кооперации и переработке сельскохозяйственной продукции. В 2025 году на реализацию проекта акиматам областей было выделено 50 млрд тенге.

В 2026 году в республиканском бюджете на продолжение проекта предусмотрено 100 млрд тенге, из которых около 60 млрд тенге планируется направить на поддержку порядка 600 кооперативов.

Отдельное внимание в ходе заседания было уделено перспективам запуска проекта по созданию мясного кластера в Ерейментауском районе Акмолинской области. Проект имеет важное значение для региона. В этой связи Канат Бозумбаев поручил дополнительно проработать экономические и организационные параметры проекта с учетом действующих государственных программ поддержки.

По итогам совещания вице-премьер поручил Министерству национальной экономики подготовить предложения по переформатированию деятельности социальных предпринимательских корпораций, а также обеспечить включение направления «Инфраструктура для сельского бизнеса» в систему региональных стандартов.

Совместно с АО Фонд развития предпринимательства «Даму» поручено проработать механизмы предоставления гарантийной поддержки в рамках проекта «Ауыл аманаты» и внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты.

Акиматам областей в двухнедельный срок поручено обеспечить полное подключение всех регионов к информационной системе Аmanatnesie для предоставления сельским жителям льготных кредитов по программе «Ауыл Аманаты».

В прошлом году Агентство по защите и развитию конкуренции РК выявило системные нарушения в работе региональных СПК при стабилизации цен.