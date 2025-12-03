Канат Бозумбаев и руководство АБР обсудили реализацию инвестпроектов в Казахстане

В ходе встречи обсуждены инвестиционные направления в области водоснабжения, водоотведения, энергетического перехода, страхования катастрофических рисков и т.д.

Министерство водных ресурсов и ирригации вместе с АБР прорабатывают вопросы финансирования строительства Есильского контррегулятора на реке Есиль в Акмолинской области. Продолжается совместная работа в реализации проектов канализационно-очистных сооружений в городах Жезказган, Сатпаев, Степногорск и Балхаш.

Представители банка также выразили заинтересованность в участии в Национальном проекте по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Стороны высоко оценили перспективы долгосрочного партнерства и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

