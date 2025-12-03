РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:07, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Канат Бозумбаев и руководство АБР обсудили реализацию инвестпроектов в Казахстане

    Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев встретился с генеральным директором по Центральной и Западной Азии Азиатского Банка Развития Леей Гутьеррес, передает агентство Kazinform со ссылкой на Primeminister.kz.

    Канат Бозумбаев и руководство АБР обсудили реализацию инвестпроектов в Казахстане
    Фото: Primeminister.kz

    В ходе встречи обсуждены инвестиционные направления в области водоснабжения, водоотведения, энергетического перехода, страхования катастрофических рисков и т.д.

    Министерство водных ресурсов и ирригации вместе с АБР прорабатывают вопросы финансирования строительства Есильского контррегулятора на реке Есиль в Акмолинской области. Продолжается совместная работа в реализации проектов канализационно-очистных сооружений в городах Жезказган, Сатпаев, Степногорск и Балхаш.

    Представители банка также выразили заинтересованность в участии в Национальном проекте по модернизации энергетического и коммунального секторов.

    Стороны высоко оценили перспективы долгосрочного партнерства и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

    Ранее в Правительстве назвали крупные проекты, которые будут реализованы в сельском хозяйстве.

    Теги:
    Правительство РК Инвестпроекты Канат Бозумбаев Экономика
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают