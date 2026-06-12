Канал поставки крупной партии наркотиков с юга страны пресечен в Актау

Канал поставки гашиша в особо крупном размере ликвидирован в Мангистауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности МВД перекрыли устойчивый канал поставки наркотиков каннабисной группы в особо крупном размере из южных регионов страны.

В МВД рассказали, что в конце мая в городе Актау задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у него изъяты четыре свертка с наркотическим средством — гашишем.

— Согласно заключению экспертизы общий вес изъятого наркотика составил свыше четырех килограммов. По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. МВД Республики Казахстан предупреждает: любые факты незаконного оборота наркотиков будут выявляться и жестко пресекаться в рамках действующего законодательства, — отметил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

Ранее 21 килограмм наркотиков обнаружили у иностранки в аэропорту Алматы. Также сообщалось, что некие иностранцы производили наркотики в Алматинской области. В полиции рассказывали, что подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Алматинской области.