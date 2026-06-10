21 килограмм наркотиков обнаружили у иностранки в аэропорту Алматы

Запрещенное вещество пыталась провезти у себя в багаже гражданка одной из стран Юго-Восточной Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на КНБ РК.

Подробности о пресечении контрабанды наркотиков рассказали в КНБ РК.

30 мая сотрудники Комитета национальной безопасности совместно с органами полиции, таможни и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром в аэропорту города Алматы пресекли попытку провоза наркотических средств.

— Так, в ходе проверки багажа иностранной гражданки, прибывшей из одной страны Юго-Восточной Азии, обнаружено около 21 килограмма растительного вещества «марихуана». Запрещенный груз изъят, подозреваемая задержана, — сообщили в КНБ РК.

По данному факту полиция начала досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 УК РК разглашению не подлежит, заключили в пресс-службе КНБ.

Ранее сообщалось, что иностранцы производили наркотики в Алматинской области. Также в полиции рассказывали, что подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Алматинской области.