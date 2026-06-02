Подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Алматинской области

В Алматинской области при изготовлении психотропных веществ с поличным задержан гражданин Казахстана.

В ходе обыска изъято три килограмма психотропного вещества «a-PVP», 15 килограммов продукции на стадии кристаллизации, 700 литров прекурсоров и лабораторное оборудование.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297-1 Уголовного кодекса.

С санкции суда в отношении задержанного избрана мера пресечения «содержание под стражей».

Ранее сообщалось, что более 2400 попыток вывоза топлива пресекли на границе Казахстана с начала года.