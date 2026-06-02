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    Подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Алматинской области

    Комитетом национальной безопасности РК пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передает Kazinform.

    наркотики
    Фото: Polisia.kz

    В Алматинской области при изготовлении психотропных веществ с поличным задержан гражданин Казахстана.

    В ходе обыска изъято три килограмма психотропного вещества «a-PVP», 15 килограммов продукции на стадии кристаллизации, 700 литров прекурсоров и лабораторное оборудование.

    Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297-1 Уголовного кодекса.

    С санкции суда в отношении задержанного избрана мера пресечения «содержание под стражей». 

    Ранее сообщалось, что более 2400 попыток вывоза топлива пресекли на границе Казахстана с начала года.

    Синтетические наркотики Борьба с наркотиками КНБ Алматинская область
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор