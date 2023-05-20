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Камыш загорелся в пригороде Павлодара

Автор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Мая 2023, 22:29
Камыш загорелся в пригороде Павлодара Фото ДЧС Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В пригороде Павлодара происходит горение сухого камыша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.

«В 20:30 в городе Павлодар, поселок Кенжеколь, первый заезд, в сторону резиденции происходит горение сухого камыша. Сотрудниками службы пожаротушения выявлен очаг горения на площади 4 гектара с распространением. Земли не принадлежат государственному лесному фонду. Земли Павлодарского района, Заринского с/о», - говорится в сообщении ДЧС.

Начальник управления по чрезвычайным ситуациям города Павлодар Ренат Валишанов доложил о том, что угрозы близлежащим населенным пунктам и государственному лесному фонду нет.

На месте горения работают сотрудники ПЧ-3, ПП-11, СПЧ-1, ДПФ с. Кенжеколь , 5 человек и 7 единиц пожарной техники и один легковой транспорт.


Павлодарская область   Происшествия   Пожар   Павлодар  
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