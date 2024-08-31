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    00:47, 31 Август 2024 | GMT +6

    Камиля Досмалова уступила в финале за «бронзу» на Паралимпийских играх 

    Камиля Досмалова
    Фото: Мейіржан Амангелдиев/НОК РК

    Камиля Досмалова завершила выступление на Паралимпийских играх, уступив в бою за бронзовую медаль бразильской спортсменке Силване Майаре Кардозо Фернандес со счетом 28:3. Камиля выступала в категории К44 (до 57 кг) в паратаеквондо, передает агентство Kazinform.

    Камиля Досмалова
    Фото: Мейіржан Амангелдиев/НОК РК

    Ранее, в четвертьфинале, Камиля проиграла сербской спортсменке Марии Мицев со счетом 20:8. Однако в утешительном бою она одержала победу над Ирен Мар из Фиджи со счетом 12:6, что дало ей возможность бороться за бронзу. 

    Камиля Досмалова
    Фото: Мейіржан Амангелдиев/НОК РК

    Как сообщалось ранее, сборная Казахстана по волейболу сидя одержала победу на старте Паралимпийских игр Париж 2024.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Параспорт НОК Паралимпиада 2024
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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