Камиля Досмалова уступила в финале за «бронзу» на Паралимпийских играх 

Камиля Досмалова завершила выступление на Паралимпийских играх, уступив в бою за бронзовую медаль бразильской спортсменке Силване Майаре Кардозо Фернандес со счетом 28:3. Камиля выступала в категории К44 (до 57 кг) в паратаеквондо, передает агентство Kazinform.

Фото: Мейіржан Амангелдиев/НОК РК

Ранее, в четвертьфинале, Камиля проиграла сербской спортсменке Марии Мицев со счетом 20:8. Однако в утешительном бою она одержала победу над Ирен Мар из Фиджи со счетом 12:6, что дало ей возможность бороться за бронзу.

Фото: Мейіржан Амангелдиев/НОК РК

Как сообщалось ранее, сборная Казахстана по волейболу сидя одержала победу на старте Паралимпийских игр Париж 2024.