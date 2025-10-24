РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:09, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Камила Абдолда вышла в четвертьфинал юношеской Азиады в муай-тай

    В Манаме (Бахрейн) на юношеских Азиатских играх стартовали созревания по муай-тай, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Камила Абдолда вышла в четвертьфинал юношеской Азиады в муай-тай
    Фото: Арлан Олжаба / НОК РК

    Первой от Казахстана выступила Камила Абдолда, выступающая в весе до 48 кг (U15).

    На старте турнира Камила досрочно победила Энкх-Учрал Мунхбаатар (Монголия) и вышла в 1/4 финала.

    Ранее мужская команда Казахстана по пляжному волейболу добилась очередной победы на юношеских Азиатских играх в Манаме.

    Сегодня Казахстан также одержал четыре победы в ММА на Азиатских играх.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают