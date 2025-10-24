Камила Абдолда вышла в четвертьфинал юношеской Азиады в муай-тай

Первой от Казахстана выступила Камила Абдолда, выступающая в весе до 48 кг (U15).

На старте турнира Камила досрочно победила Энкх-Учрал Мунхбаатар (Монголия) и вышла в 1/4 финала.

Ранее мужская команда Казахстана по пляжному волейболу добилась очередной победы на юношеских Азиатских играх в Манаме.

Сегодня Казахстан также одержал четыре победы в ММА на Азиатских играх.