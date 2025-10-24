20:09, 23 Октябрь 2025 | GMT +5
Камила Абдолда вышла в четвертьфинал юношеской Азиады в муай-тай
В Манаме (Бахрейн) на юношеских Азиатских играх стартовали созревания по муай-тай, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Первой от Казахстана выступила Камила Абдолда, выступающая в весе до 48 кг (U15).
На старте турнира Камила досрочно победила Энкх-Учрал Мунхбаатар (Монголия) и вышла в 1/4 финала.
Ранее мужская команда Казахстана по пляжному волейболу добилась очередной победы на юношеских Азиатских играх в Манаме.
Сегодня Казахстан также одержал четыре победы в ММА на Азиатских играх.