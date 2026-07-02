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    Камеры и штрафы — это инструменты воспитания общества — экс-депутат

    Бывший депутат Ермурат Бапи дал большое интервью на одном из подкастов, в котором затронул вопросы обеспечения принципа «Закон и порядок» в Казахстане, передает агентство Kazinform.

    Камеры и штрафы — это инструменты воспитания общества — экс-депутат
    Кадр из видео

    Он отметил, что в последние годы в Казахстане был реализован ряд изменений в законодательстве, направленных на повышение безопасности дорожного движения, обеспечение общественного порядка и формирование правовой культуры граждан. Ермурат Бапи считает, что обеспечение верховенства закона является важнейшей предпосылкой формирования культурного, стремящегося соблюдать порядок вокруг себя общества.

    — Я не вижу другого пути воспитания поколения, которое будет жить по закону. Установка камер, введение штрафов — всё это делается не для того, чтобы наказывать людей, а для формирования в обществе культуры соблюдения порядка. Одних устных призывов соблюдать порядок недостаточно. Культурное поведение формируется с помощью конкретных механизмов, — заявил депутат.

    По словам Ермурата Бапи, он и сам придает большое значение соблюдению требований закона.

    — За последние несколько лет я ни разу не платил штраф за нарушение правил дорожного движения. Потому что я не нарушал требования законодательства, общественный порядок. Если каждый человек будет соблюдать закон, изменится и всё общество, — сказал он.

    По мнению депутата, сегодня принцип «Закон и порядок» стал одним из ключевых направлений государственной политики. Е. Бапи приводит простой пример — не нарушайте и не получите штраф. По мнению спикера, штрафы защищают законопослушных граждан, то есть, чем меньше нарушений, тем меньше рисков, например, при переходе дороги или в других общественных местах.

    — Конечно, критика бывает как обоснованной, так и необоснованной. В социальных сетях чаще распространяются негативные мнения. Иногда создается впечатление, что подобные высказывания преувеличиваются скорее ради привлечения внимания или создания общественного резонанса, чем отражают реальное положение дел, — отметил Ермурат Бапи.

    Ранее Е. Бапи высказался, что казахстанскому обществу важно перестать жить трагедиями прошлого и направить силы на созидание будущего.

    Закон и порядок Штрафы Депутаты
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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