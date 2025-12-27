Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном прекращении огня

Как пишет издание, документ начал действовать в полдень по местному времени (05:00 по Гринвичу).

Согласно условиям договоренности, таиландские и камбоджийские войска останутся на своих текущих позициях без дальнейшего продвижения. Жителям приграничных районов, пострадавших от столкновений, будет позволено вернуться в свои дома при первой возможности.

В заявлении министров подчеркивается, что «обе стороны должны избегать неспровоцированного огня, продвижения или перемещения войск в направлении позиций другой стороны». Эти меры рассматриваются как ключевые шаги по деэскалации напряженности, говорится в сообщении.

Таиланд также обязался вернуть на родину 18 удерживаемых им камбоджийских военнослужащих, если перемирие продержится 72 часа. В документе отмечается, что этот шаг будет сделан «в духе Куала-Лумпурской декларации», подписанной сторонами в конце октября в присутствии президента США Дональда Трампа.

За три недели боев погиб по меньшей мере 41 человек, а более миллиона мирных жителей с обеих сторон были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее сообщалось о том, что Таиланд и Камбоджа проведут переговоры о перемирии 24 декабря.