Камала Харрис не исключает повторного баллотирования в президенты США

По словам Харрис, ее внучатые племянницы в своей жизни точно увидят женщину-президента. На вопрос, будет ли этой женщиной она сама, Харрис ответила: «возможно», подтвердив, что рассматривает возможность вновь побороться за высший пост.

Она также отметила, что пока не приняла окончательного решения, но подчеркнула, что по-прежнему видит для себя будущее в политике.

— Я еще не закончила. Вся моя карьера — это служение, и это у меня в крови, — сказала бывший вице-президент.

Отвечая на комментарий о низких шансах попасть в список кандидатов от Демократической партии — даже ниже, чем у голливудского актера Дуэйна «Скалы» Джонсона, — Харрис сказала, что никогда не ориентируется на опросы.

— Если бы я слушала опросы, я бы не баллотировалась ни на свою первую должность, ни на вторую — и уж точно не сидела бы здесь сейчас, — сказала Харрис.

ВВС пишет, что демократическая партия все еще ищет объяснения победе республиканца Дональда Трампа год назад. Значительная часть вины возлагается на бывшего президента Джо Байдена за то, что он не вышел из гонки раньше. Однако у некоторых возникают вопросы и к Камале Харрис, которая была выдвинута кандидатом в президенты после него: могла ли она провести более успешную кампанию и сформулировать более четкое видение главной темы — экономики.

Ранее сообщалось, что Камала Харрис решила не выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора штата Калифорния в 2026 году.