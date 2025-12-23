Кальянные в Казахстане могут обязать платить лицензионный сбор

Как рассказал глава управления администрирования акцизов КГД Аблай Мекебаев, действующая модель регулирования основана на полном запрете потребления кальяна в общественных местах, введенном еще в 2013 году.

— Однако анализ правоприменительной практики показывает, что данный запрет не позволяет в полном объеме регулировать рынок. Несмотря на масштабные рейды и штрафы, кальянные продолжают работать открыто, включая объекты, расположенные в жилых домах, — отметил Мекебаев во время публичных обсуждений.

Ведомством был проведен анализ регуляторного воздействия по вопросу легализации кальянной деятельности.

— Анализ показал, что сохранение или ужесточение запрета приведет лишь к дальнейшему росту теневого сегмента, без улучшения ситуации в сфере безопасности и здоровья. С учетом мнения НПП «Атамекен» и отраслевых ассоциаций оптимальным регуляторным инструментом признано введение лицензирования деятельности кальянных заведений с установлением обязательных требований, — сообщил спикер.

Вместе с тем, предлагается установить лицензионный сбор в размере 300 МРП.

Требования для лицензий сейчас разрабатываются совместно с Минздравом. Все согласующие органы, включая Антикор, будут также вносить свои правки.

В Минфине отмечают, что эта мера позволит вывести бизнес из тени, контролировать соблюдение требований безопасности и здоровья населения, а также обеспечить поступления в бюджет.

Ранее представитель ВОЗ доктор Скендер Сыла рассказал о вреде кальяна и важности сохранения действующего запрета.