    17:35, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Кальянные в Казахстане могут обязать платить лицензионный сбор

    В Казахстане предложили легализовать кальянные заведения через лицензирование с обязательными требованиями, передает корреспондент агентства Kazinform.

    д
    Фото: pexels

    Как рассказал глава управления администрирования акцизов КГД Аблай Мекебаев, действующая модель регулирования основана на полном запрете потребления кальяна в общественных местах, введенном еще в 2013 году.

    — Однако анализ правоприменительной практики показывает, что данный запрет не позволяет в полном объеме регулировать рынок. Несмотря на масштабные рейды и штрафы, кальянные продолжают работать открыто, включая объекты, расположенные в жилых домах, — отметил Мекебаев во время публичных обсуждений.

    Ведомством был проведен анализ регуляторного воздействия по вопросу легализации кальянной деятельности.

    — Анализ показал, что сохранение или ужесточение запрета приведет лишь к дальнейшему росту теневого сегмента, без улучшения ситуации в сфере безопасности и здоровья. С учетом мнения НПП «Атамекен» и отраслевых ассоциаций оптимальным регуляторным инструментом признано введение лицензирования деятельности кальянных заведений с установлением обязательных требований, — сообщил спикер.

    Вместе с тем, предлагается установить лицензионный сбор в размере 300 МРП.

    Требования для лицензий сейчас разрабатываются совместно с Минздравом. Все согласующие органы, включая Антикор, будут также вносить свои правки.

    В Минфине отмечают, что эта мера позволит вывести бизнес из тени, контролировать соблюдение требований безопасности и здоровья населения, а также обеспечить поступления в бюджет.

    Ранее представитель ВОЗ доктор Скендер Сыла рассказал о вреде кальяна и важности сохранения действующего запрета.

