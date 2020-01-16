Калмуханбет Касымов назначен начальником Службы государственной охраны РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева Калмуханбет Касымов назначен начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Назначить Касымова Калмуханбета Нурмуханбетовича начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан», - сообщается на официальном сайте Президента РК.
Указом Главы государства Касымов Калмуханбет Нурмуханбетович освобожден от должности помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.
Калмуханбет Касымов родился 18 мая 1957 года рождения, уроженец Алматинской области.
В 1979 году окончил юридический факультет Казахского государственного университета имени С. Кирова по специальности «Юрист».
Трудовая деятельность: служба на различных должностях в оперативно-следственных подразделениях органов внутренних дел в городах Алматы, Нур-Султан и Алматинской области (1979-2005 годы); вице-министр, первый вице-министр внутренних дел РК (2005-2009 годы); начальник департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области (2009-2011 годы); министр внутренних дел РК (2011-февраль 2019 годы).
12 февраля 2019 года Указом Главы государства был назначен помощником Президента - Секретарем Совета Безопасности РК.
Кавалер ордена «Даңқ».
Генерал–полковник полиции.
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