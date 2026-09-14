Как пройти КАЗТЕСТ для получения статуса кандаса или ПМЖ в Казахстане

КАЗТЕСТ является одним из этапов критериальной оценки миграционного потенциала для лиц, планирующих получить статус «кандаса» или разрешение на постоянное проживание в Казахстане. Онлайн-тестирование проверяет практическое знание государственного языка и включает задания на аудирование и чтение, передает Kazinform.

— КАЗТЕСТ — это не сложный экзамен на глубокое знание казахского языка. Тестирование имеет понятный и доступный формат, а задания в первую очередь направлены на проверку практического понимания государственного языка, необходимого для повседневного общения и комфортной адаптации в Казахстане. Вопросы ориентированы на ситуации, с которыми человек может сталкиваться в обычной жизни. Основное внимание уделяется тому, насколько участник понимает казахскую речь на слух и способен воспринимать информацию на государственном языке при чтении. Содержание заданий не направлено на излишнее усложнение тестирования, — сообщает Минтруда и соцзащиты РК.

Участнику необходимо выполнить 60 заданий по двум направлениям — аудированию и чтению. Продолжительность тестирования составляет 1 час 10 минут. Пройти его можно в онлайн-формате.

Для тех, кто хочет заранее ознакомиться с форматом и подготовиться, предусмотрена бесплатная подготовка в центрах адаптации и интеграции. Там можно получить необходимую консультационную помощь, ознакомиться с форматом КАЗТЕСТ и выполнить тренировочные задания.

— Желающие могут заранее понять структуру тестирования и спокойно подготовиться к его прохождению. При этом одна неудачная попытка не означает, что пройти процедуру больше невозможно. Если результат тестирования оказался недостаточным, предусмотрена возможность повторной сдачи — до двух раз в течение 30 календарных дней со дня последней попытки. Тестирование проводится с использованием системы прокторинга. Поэтому перед началом рекомендуется проверить работу камеры и микрофона, а также стабильность интернет-соединения, — добавили в ведомстве.

Результаты тестирования предоставляются в течение трех рабочих дней.

В Минтруда и соцзащиты РК отметили, что КАЗТЕСТ является одним из этапов общей процедуры критериальной оценки миграционного потенциала. Его задача — определить уровень практического владения государственным языком и готовность человека к повседневному общению на казахском языке.

- Будущим участникам важно знать главное: тестирование проходит в понятном онлайн-формате, задания ориентированы на практическое и повседневное использование казахского языка, подготовиться к нему можно бесплатно, а в случае необходимости предусмотрена возможность пересдачи, - заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Казахстан запустил онлайн-тест по казахскому для иммигрантов.