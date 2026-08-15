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    Как подготовить режим ребенка к школе после летних каникул: рекомендации Минздрава РК

    До начала нового учебного года родителям рекомендуют заранее вернуть детям привычный режим сна, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Как подготовить режим ребенка к школе после летних каникул: рекомендации Минздрава РК
    Фото: Минздрав РК

    Школьникам от 6 до 12 лет необходимо спать 9–12 часов в сутки, подросткам от 13 до 18 лет — 8–10 часов. Полноценный отдых помогает ребенку лучше концентрироваться, усваивать новую информацию и сохранять работоспособность в течение учебного дня.

    В преддверии нового учебного года Министерство здравоохранения Казахстана напомнило родителям о важности полноценного сна для детей.

    Подготовка к школе — это не только покупка формы, рюкзака и учебных принадлежностей. Не менее важно заранее настроить режим дня, особенно если во время летних каникул ребенок привык позднее ложиться и вставать.

    Специалисты рекомендуют не ждать начала занятий, а постепенно сдвигать время сна и утреннего подъема, чтобы возвращение к школьному графику прошло комфортнее.

    Сколько часов сна нужно ребенку

    Потребность во сне зависит от возраста. Согласно рекомендациям Американской академии педиатрии, детям необходимо:

    • до 1 года — 12–16 часов сна в сутки;
    • от 1 до 2 лет — 11–14 часов;
    • от 3 до 5 лет — 10–13 часов;
    • от 6 до 12 лет — 9–12 часов;
    • от 13 до 18 лет — 8–10 часов.

    Для школьников важна не только продолжительность сна, но и его регулярность. Желательно, чтобы ребенок ложился и вставал примерно в одно и то же время.

    Полноценный сон необходим для восстановления организма и напрямую связан с вниманием, памятью, эмоциональным состоянием и способностью воспринимать новую информацию.

    Первоклассникам стоит уделить особое внимание

    Поступление в первый класс серьезно меняет привычный распорядок ребенка. Новый режим, уроки, ранние подъемы и большое количество впечатлений требуют времени на адаптацию.

    Поэтому первоклассникам, если ребенок в этом нуждается, специалисты рекомендуют предусмотреть дополнительный дневной отдых продолжительностью до двух часов.

    Главная задача в первые недели — помочь ребенку постепенно привыкнуть к новому ритму и обеспечить ему достаточно времени для восстановления.

    Как вернуть школьный режим после каникул

    Начинать лучше заранее и без резких изменений. Если ребенок привык летом ложиться поздно, время отхода ко сну можно постепенно переносить на более раннее.

    Родителям рекомендуется придерживаться нескольких простых правил.

    Соблюдать режим. Стараться укладывать ребенка и будить примерно в одно время, по возможности сохраняя привычный график и в выходные.

    Убирать гаджеты перед сном. В вечернее время желательно сократить использование смартфонов, планшетов и компьютеров, а также избегать слишком активных игр и эмоционально насыщенного контента.

    Создать спокойный вечерний ритуал. Прогулка, теплый душ, чтение книги или спокойное общение помогут ребенку переключиться с дневной активности на отдых.

    Подготовить комнату ко сну. Помещение желательно регулярно проветривать, поддерживать комфортную температуру и обеспечить удобное спальное место.

    На сне лучше не «экономить»

    Дополнительные занятия, домашние задания или развлечения не должны регулярно сокращать время ночного отдыха.

    Недостаток сна может привести к обратному эффекту: ребенку становится сложнее концентрироваться, сохранять внимание и продуктивно работать в течение учебного дня.

    Именно поэтому режим лучше восстановить еще до начала занятий, чтобы ранний подъем и своевременный отход ко сну постепенно стали привычными.

    Полноценный сон — одна из самых простых составляющих успешного учебного дня. Выспавшемуся ребенку легче сосредоточиться на уроках, воспринимать новую информацию, справляться с нагрузкой и сохранять активность в течение дня.

    Какие условия создадут для детей с особыми потребностями в школах Казахстана с сентября, можно прочитать здесь.

    Здравоохранение Дети Здоровье Минздрав РК школа
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор