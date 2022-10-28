Какой вред наносят электронные сигареты и курительные смеси

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор Центра психического здоровья Алматы Сапар Рахменшеев на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил, что в электронных сигаретах и курительных смесях содержатся жидкости, в которых при испарении образуются токсичные и опасные для человека вещества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам специалиста, новое поколение наркосодержащих веществ, как курительные смеси или синтетические наркотики давно превзошли героин по скорости привыкания и разрушения организма.

«Кто-то считает, что рецепт основного числа этих веществ разработан в лабораториях США, кто-то винит в их распространении Голландию и Великобританию, кто-то считает, что массовые поставки этого зелья в Казахстан осуществляет Китай. Основная проблема в том, что потребителями наркотиков является молодежь и возраст «дрейфует» в сторону снижения. Мода на курительные смеси или спайсы молниеносно распространилась среди молодежи», - говорит Сапар Рахменшеев.

Врач добавил, что продавцы курительных смесей позиционируют свой товар, как благовоние, которое безвредно для организма. Все курительные смеси - искусственно созданные психоактивные вещества, которые обладают наркотическими свойствами и способны провоцировать физическую и психологическую зависимость. Они изготовлены на основе синтетических каннабиноидов.

«Курительные смеси воздействуют на мозг примерно так же, как и обычный каннабис (анаша), только в десятки раз сильнее. Человек, употребивший их, теряет связь с реальностью, у него зачастую отключается инстинкт самосохранения, нарушается координация движений, он может молоть чепуху и злиться при этом, что его не понимают окружающие. Нередко происходит психоз», - продолжил врач.

Спикер назвал самые распространенные среди молодежи наркотики - курительные смеси JWH (спайс, зелень, трава, дживик). После употребления этих веществ может появиться энергия, эйфория, бессонница и галлюцинации. По окончанию воздействия этих веществ наблюдается сильная тревога, страх смерти, беспокойство, появляются фобии.

«Химические препараты быстро разрушают клетки центральной нервной системы, пагубно влияя на интеллект, расстраивают мышление, внимание, память», - отметил директор ЦПЗ.

Он пояснил, что распознать, употребляет ли подросток что-то запрещенное не сложно. Среди основных признаков: нарушение координации движений, расширенные зрачки, невнятная речь, эмоциональное перевозбуждение, покраснение или наоборот сильная бледность кожи, жалобы на головные боли, резкое переключение с одного дела на другое, провалы в памяти.

В Казахстане предлагают запретить электронные сигареты. Ранее в Минздраве сообщили, что потребление вейпов приводит к специфическим заболеваниям.

















Фото:biodentalhealing.com