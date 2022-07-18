18 Июля 2022 19:19

Какой объем зерна и в какие страны рассчитывает экспортировать Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова на сегодняшний день ситуация на мировом рынке зерна, сколько пшеницы намерен экспортировать Казахстан в этому году и в какие страны, хватит ли зерна для внутреннего потребления читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства в ответе на запрос агентства, Казахстан прорабатывает пути выхода на новые рынки стран Европейского союза по экспорту зерна.

Как известно традиционными импортерами казахстанской пшеницы и муки являются страны Средней Азии и Афганистан.

«Министерством сельского хозяйства РК ведется соответствующая работа по увеличению объемов экспорта в Китай, страны Кавказа (Азербайджан, Грузия), Пакистан, Турцию, Иран, а также по открытию рынков ЕС», - заявили в минсельхозе.

По данным ведомства, в связи с геополитической ситуацией в России и Украине, которые являются основными производителями пшеницы, на мировом рынке наблюдается высокий спрос на пшеницу.

«Этот фактор повлиял на увеличение казахстанского экспорта пшеницы и муки. Согласно данным статистики, экспорт пшеницы в январе-марте 2022 года составил 2 025 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (январь-март 2021 года – 1 240 тыс. тонн). По состоянию на 8 июля текущего года экспорт составил 3 035,5 тыс. тонн. Аналогичная ситуация и по муке, за январь-март 2022 года экспортировано 468 тыс. тонн. Это на 35,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (январь-март 2021 года – 345 тыс. тонн). По состоянию на 8 июля текущего года экспорт достиг 784,7 тыс. тонн. Несмотря на введенные ограничительные меры, темпы экспорта пшеницы и муки на рынках, где традиционно реализуется продукция, в этом году сохранятся», - сообщили в Минсельхозе.

В ведомстве поясняют, что за последние три года среднегодовой объем экспорта зерна и муки в зерновом эквиваленте составил около 9 млн тонн.

«За последние три года среднегодовой объем экспорта муки и зерна в зерновом эквиваленте составил около 9 млн тонн. По данным КТЖ, по состоянию на 10 июля, экспорт зерна и муки составил 4,9 млн тонн в зерновом эквиваленте. В частности, увеличение спроса на пшеницу и муку на мировом рынке в связи с геополитической ситуацией в России и Украине способствовало росту экспорта этой продукции», - отмечают в МСХ.

По данным Министерства, несмотря на введенные ограничения и снижение урожайности в связи с прошлогодней засухой, темпы экспорта пшеницы и муки на рынках, где традиционно реализуется продукция, сохранятся.

Отметим, что исходя из предварительных прогнозов FАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций) в сезоне 2022–2023 годов, объемов пшеницы в мире будет недостаточно для обеспечения ожидаемого потребления.

Так, по данным FАО, в сельскохозяйственном сезоне 2021/22 года мировой рынок пшеницы насчитывает 776,7 млн тонн, (при потреблении 771,1 млн тонн)

В прогнозе на 2022/23 годы эти показатели хотя и снижаются, но дефицита пшеницы тоже не наблюдается: производство составит 770,8 млн тонн, потребление – 768,6 млн тонн.

Объемы общемировой торговли за эти периоды также, примерно, сопоставимы: 192,1 млн тонн и 188,9 млн тонн соответственно.

В министерстве сельского хозяйства Казахстана заверяют, что достаточный объем для стабилизации внутреннего рынка у нас имеется.

За счет субсидирования со стороны государства пшеница реализуется по цене 90 тыс. тенге, а средняя цена на рынке составляет 160 тыс. тенге.

«В связи с геополитической ситуацией в России и Украине, которые являются основными производителями пшеницы, на мировом рынке наблюдается рост спроса на пшеницу. Этот фактор также влияет на цену пшеницы. С 1 марта цены на пшеницу на внутреннем рынке выросли с 116 тыс. тенге до 163 тыс. тенге за тонну. Экспортная цена на станции Сарыагаш поднялась с $270 до $410 США за тонну. В резервах АО «НК «Продкорпорация» имеется достаточное количество зерна, которое при необходимости должно быть направлено для стабилизации внутреннего рынка», - сообщили в ведомстве.

АО «НК «Продкорпорация» осуществляет отгрузку зерна мукомольным предприятиям в объеме 275 тыс. тонн.

«За счет субсидирования со стороны государства пшеница реализуется по цене 90 тыс. тенге, а средняя цена на рынке составляет 160 тыс. тенге. В этом контексте регионы могут обеспечить «социальный» хлеб в нынешних ценах», - отмечается в сообщении министерства.

В целях обеспечения кормами птицеводческих хозяйств министерством совместно с АО «НК» Продкорпорация», ОЮЛ «Союз птицеводов Казахстана» и ОЮЛ «Ассоциация производителей яиц Казахстана» проведена соответствующая работа. Заключен меморандум о сотрудничестве по вопросам поставки зерна из ресурсов АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» в птицеводческие хозяйства в объеме 150 000 тонн до конца года по цене 117 тыс. тенге за тонну.

Ранее сообщалось, что свыше 20 млн гектаров засеют яровыми культурами в Казахстане.

«На сегодняшний день все области страны приступили к массовой посевной кампании. В целом яровой сев запланирован на площади 23 млн га, из них зерновые и зернобобовые культуры – 15,8 млн га, масличные культуры – 2,9 млн га, овощебахчевые культуры и картофель – 475,5 тыс. га, кормовые культуры – 3,7 млн га, технические культуры (сахарная свекла, хлопчатник, табак) – 141,8 тыс. га», - сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Отметим, что на заседании Правительства на прошлой неделе министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев отметил, что во исполнение поручений Главы государства, министерством будет принят ряд системных и оперативных мер.

В частности, вопрос импортозамещения будет решаться комплексно. В целом до конца 2022 года планируется реализовать 237 инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса на сумму 295 млрд. тенге, в том числе по 6 видам импортируемых позиций будет реализован 81 проект на сумму 128,5 млрд. тенге. Для этого будет обеспечено льготное кредитование данных проектов, субсидирование, предоставление земельных ресурсов и инфраструктуры.

По поручению Главы государства в целях стабилизации цен на внутреннем рынке совместно с Министерством торговли и интеграции будет проработан вопрос приоритетности финансирования сельхозтоваропроизводителей в рамках «оборотной схемы», в том числе путем активизации работы по развитию механизма форвардных контрактов.

Параллельно будет рассмотрен вопрос о дальнейшем функционировании региональных стабилизационных фондов.

Для формирования баланса основных продовольственных товаров будут разработаны и утверждены соответствующие Правила, а также совместно с Министерством торговли и интеграции будет усилена работа по автоматизации и интеграции данных по запасам и наличию социально-значимых продовольственных товаров. Это позволит иметь достоверные данные по балансам продукции для принятия правильных решений.

В целях решения проблемы доступа сельхозтоваропроизводителей к торговым сетям совместно с НПП «Атамекен» планируется выработать подходы по поддержке фермеров для интеграции с крупными торговыми сетями.

Также будет проработан вопрос увязки разрабатываемой системы субсидирования, льготного кредитования со встречными обязательствами сельхозтоваропроизводителей по поставке продукции предприятиям переработки и торговли по стабильным ценам на основе форвардных контрактов.

В целях развития семеноводства планируется разработка отдельной Стратегии обеспечения Республики Казахстан семенами сельскохозяйственных культур отечественной селекции и снижения импортозависимости, предусматривающих создание научно-производственного центра семеноводства, где в единой цепочке будут объединены «селекция-семеноводство-производство», улучшение материально-технической базы ведения семеноводства на всех уровнях. Кроме того, со следующего года по опыту развитых стран будет внедрена новая информационная система, позволяющая в цифровом формате отслеживать продвижение семян высоких репродукций от оригинаторов до товарных хозяйств, что позволит установить жесткий контроль за их использованием.

В целях обновления машинотракторного парка будут продолжено инвестиционное субсидирование, субсидирование ставок вознаграждения по кредитам и лизингу, а также льготное кредитование и лизинг через дочерние компании Байтерек, реализация данных мер поддержки позволила только за последние пять лет увеличить уровень приобретения сельхозтехники в 2 раза с 8,5 тыс. до 17 тыс. ед.

В целях обеспечения сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями Министерством планируется сохранить действующий механизм субсидирования удобрений, а также будет проработан вопрос увеличения объемов льготного кредитования на оборотные цели.