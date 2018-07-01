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Какой объект долевого строительства в Астане перестанет быть проблемным

19 Июля 2018 06:00 867
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Какой объект долевого строительства в Астане перестанет быть проблемным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе очередного заседания межведомственной комиссии была заслушана информация о текущем состоянии проводимой работы по достройке 12 проблемных объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата. 

Членами МВК при акимате Астаны были рассмотрены следующие объекты: ЖК «Семейный» - ТОО «СатКонстракшэнГрупп», ЖК «Жагалау 3», «Жагалау 4», «Шыгыс» - ТОО «ИСК АСИ», ЖК «Магистральный 3» (1 и 2 очередь) - ЖСК «Аристо-Успех», ЖК «Арыстан» - ЖСК «Бахыт - Арыстан», ЖК «Фемида» (Абат) - ЖСК «Успешный дом», ЖК «Пана» - ЖСК «Пана Комфорт», МЖК РОО «Асар» - ЖСК «Жана-Отан», ЖК «Зере 2» - ЖСК «Наш дом Зере 2», ЖК «РУХ» - ЖСК «Рух нурхат».

Выступая перед комиссией, председатель ЖСК «Успешный дом» Баян Коржинбаева выразила благодарность членам МВК за проделанную работу. Спикер отметила, что на сегодняшний день решен вопрос с подключением электро- и теплоэнергии, получены все разрешительные документы на строительство, и инвестором уже запущен процесс возведения объекта. Так, завершается строительство каркаса первой очереди ЖК «Фемида».

По итогам обсуждения МВК было дано поручение решить вопрос с водоснабжением строительного объекта, а также продолжить работу по решению вопроса о строительстве остальных жилых комплексов. 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Строительство,
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