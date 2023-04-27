Какой должна быть новая модель политустройства рассказал Глава государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мы должны всегда помнить, что интересы страны превыше всего, а интересы граждан – в центре всего. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем геополитическом окружении Казахстан стал единственной страной, которая реализует столь глубинные преобразования. Очевидно, что нам будет непросто, но сворачивать с этого пути в глубинных реформ или замедлять движение ни в коем случае нельзя. Мы должны всегда помнить, что интересы страны превыше всего, а интересы граждан – в центре всего», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Поэтому, каК отметил Президент Казахстана, все наши реформы, в первую очередь, направлены на укрепление государственности и обеспечение благополучия граждан.

«Программа политических реформ стала новой реальной и привлекательной платформой интеграции всех этносов в единую нацию. Новая модель политического устройства должна стать слаженным механизмом с включением в него ключевых государственных институтов. Именно в рамках этой модели, в новой системе политических координат по-новому выстраиваются гармоничные межэтнические отношения, нацеленные на развитие и созидание», - добавил Касым-Жомарт Токаев.