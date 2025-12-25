Какой будет зима в Кызылординской области

По словам руководителя отдела областного филиала Айгерим Жокеловой, 25–26 декабря в регионе ожидаются обильные осадки, преимущественно снег, а также гололед. В ночные часы температура воздуха составит -12–-17 °C, а на севере области мороз усилится до -20 °C.

К концу месяца ночная температура поднимется до -5–-10 °C, а дневная — до 0–+5 °C, что принесет кратковременные теплые периоды. При этом в декабре на большей части области количество осадков будет ниже нормы, тогда как в восточных районах показатели останутся на среднем уровне.

В первой декаде января ночные температуры понизятся с -3–-8 °C до -8–-13 °C, дневные — с 0–+5 °C до 0–-5 °C, что приведет к усилению морозов. К концу декады температура ночью повысится до -1–-6 °C, а днем — до +2–+7 °C.

В начале второй декады мороз усилится: ночью ожидается -20–-25 °C, днем — -10–-15 °C. К концу второй декады ночная температура снова повысится до -1–-6 °C, дневная — до +2–+7 °C.

В начале третьей декады ночные морозы достигнут -21–-26 °C, дневная температура составит -11–-16 °C.

— Середина первой декады и начало второй будут сопровождаться снегом и дождем, в середине месяца прогнозируется снегопад. В конце первой декады, а также в начале и середине второй декады возможны туманы. В начале второй декады синоптики ожидают метель. Январь также принесёт частый сильный ветер с порывами 15–20 м/с, — отметила Айгерим Жокелова.

Февраль, последний месяц зимы, будет несколько теплее: средняя температура воздуха окажется на 1–2 °C выше нормы. Существенных изменений в объеме осадков не прогнозируется.

Представитель «Казгидромета» также ответила на популярный вопрос — будет ли снег в Кызылорде перед Новым годом.

— До Нового года снег выпадет на всей территории области. Однако дневная температура воздуха повысится до +5 °C, поэтому снежный покров не сформируется в областном центре, а также в Шиелийском и Жанакорганском районах, — пояснила она.

Напомним, в ближайшие дни Казахстан накроет активный северо-западный циклон, который принесет снег, метель и усиление ветра.