Какой будет погода в Казахстане в выходные

Прогноз погоды по Казахстану на 16–18 мая 2026 года, представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

В ближайшие дни погоду в Казахстане будут определять два барических образования, западные и южные регионы страны будут находится под влиянием южного циклона, здесь ожидаются кратковременные дожди с грозами, 18 мая на западе страны — сильный дождь, град.

Ночью 16–17 мая на севере, востоке страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дождь, снег). По республике ожидается усиление ветра, на юге страны с пыльной бурей. В ночные и утренние часы на севере, востоке ожидается туман.

В ночные часы на севере, востоке, в центре страны ожидаются заморозки до 1-6 градусов.

Температура воздуха днем ожидается: