Какой будет погода в Казахстане в выходные
Прогноз погоды по Казахстану на 16–18 мая 2026 года, представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
В ближайшие дни погоду в Казахстане будут определять два барических образования, западные и южные регионы страны будут находится под влиянием южного циклона, здесь ожидаются кратковременные дожди с грозами, 18 мая на западе страны — сильный дождь, град.
Ночью 16–17 мая на севере, востоке страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дождь, снег). По республике ожидается усиление ветра, на юге страны с пыльной бурей. В ночные и утренние часы на севере, востоке ожидается туман.
В ночные часы на севере, востоке, в центре страны ожидаются заморозки до 1-6 градусов.
Температура воздуха днем ожидается:
- на западе страны — понижение от 30-37 до 25-30 тепла;
- на северо-западе — 25-30 тепла;
- на севере страны — понижение от 20-30 до 15-20 тепла;
- в центре страны — повышение от 25-30 до 29-34 тепла;
- на востоке -12-20 тепла;
- на юге страны — повышение от 30-35 до 33-40 тепла;
- на юго-востоке — повышение от 18-25 до 25-32 тепла.