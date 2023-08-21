Какой будет новая экономическая модель Казахстана: мнения и прогнозы экспертов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ: В июне Глава государства провел заседание Высшего экономического совета, где высказал критику в адрес отечественных экономистов.А в августе, находясь с рабочей поездкой в Павлодарской области Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость разработать новую экономическую модель, полное видение которой Президент изложит в предстоящем Послании народу Казахстана. Где недоработали менеджеры-экономисты и куда будет направлена стратегия развития экономики Казахстана, решили обсудить корреспондент МИА «Казинформ» и известные казахстанские эксперты.

Что происходит с экономикой?

Несмотря на прогнозы Всемирного банка по росту экономики Казахстана до 3,5%, рост ВВП Казахстана в I квартале 2023 года, по данным Правительства, ускорился до 4,9%. За за 7 месяцев 2023 года рост экономики составил 4,8%. Рост в реальном секторе составил 4,6%, а в сфере услуг – 4,7%. Национальная экономика выросла в основном из-за увеличения объемов строительства, торговли, транспорта, обрабатывающей промышленности, информационной связи и инвестиций в основной капитал на 12,4%. Такие цифры приводят в Правительстве.





По мнению казахстанского эксперта-экономиста Олжаса Кудайбергенова, реальный рост экономики, скорее всего, ниже. По его словам, на деле, экономическая ситуация в стране ухудшилась. Поэтому назрела необходимость в новом экономическом курсе.

«Во-первых, дело в том, что есть высокие ожидания населения, что после января 2022 года начнут решаться все накопленные за 30 лет проблемы. Однако, ситуация не меняется, Правительство какие-либо существенные реформы не реализует. Во-вторых, экономическая ситуация в стране и благосостояние граждан ухудшилось. Особенно на фоне инфляции. Различные техногенные аварии лишь обостряют понимание, что нужны кардинальные меры, в том числе реформа госуправления и обновление кадров», — считает Олжас Кудайбергенов.

Фото: inbusiness.kz

Пора ли менять исполнителей?

Другой известный экономист Расул Рысмамбетов, согласен с тем, что обновление кадров необходимо, однако оно должно быть сквозным.

«У нас много хороших программ, но вопрос как их исполняют. Потому что мы часто целимся и смотрим на Правительство — Премьер-министра, Министра экономики и на АП, однако в реальности вся экономическая политика в руках квазигосударственного сектора, акимов регионов и акиматов на местах. Поэтому если будут кадровые изменения, то они должны быть сквозными, менять должны исполнителей — не тех, которые планируют, а тех, которые исполняют», — считает Расул Рысмамбетов.

По его словам, если смотреть глубже, то проблема исполнения заключается в том, что нет четкого распределения и возложения обязанностей «до низа».

«Последние стратегии логичны и хорошо написаны. Однако, исполнение на нулевом уровне. Я думаю, это потому, что нет ключевых индикаторов эффективности, которые были бы реально показательны. Потом, кто ее исполняет — тут нет такого сквозного распоряжения «до низа» вплоть до замакима района, чтобы четко описать функционал», — пояснил эксперт.

Фото: facebook.com/rassul.rysmambetov

В целом, он считает, что большинство законов и программ нужно полностью переписывать заново. Половина проектов, которые запускаются — без правильного бизнес-плана, финансовой модели, а рабочие места создаются на 2-3 дня.

«Многое из того, что мы делали раньше — программы, инструкции, законы, многое из этого надо пересматривать коренным образом. У нас очень много законов устарело. Мы берем наши старые законы и вместо того, чтобы все стереть и написать новые, мы пишем плохие и неэффективные законы, которые можно толковать по-разному в регионах и которые, плюс ко всему, не исполняются. Мы их берем и начинаем делать «надстройки». То есть телега не едет, а мы ее красим, что-то добавляем, делаем косметические преобразования. А менять нужно телегу. То есть много именно основополагающих законов нужно менять», — считает спикер.

На что обратить внимание?

По мнению казахстанского экономиста Армана Байганова, в новой экономической политике акцент должен быть сделан на двух направлениях. Первоочередным он видит развитие человеческого капитала.

«Мое мнение, в новой экономической политике должно быть развитие человеческого капитала, где основной упор нужно сделать на повышение производительности и эффективности труда в разных отраслях. Говоря об отраслях, в первую очередь я имею в виду сельское хозяйство с переходом с экстенсивного на интенсивное производство за счет увеличения урожайности, внедрения современных агротехнологий и развития кластерного подхода. Наряду с развитием той же сельскохозяйственной отрасли, нужно развивать переработку этой продукции — конечный результат с высокой добавленной стоимостью. Поскольку в нашей стране (и не только) наблюдается высокая инфляция на продукты питания, высокий импорт из соседних стран и вытеснение наших основных рынков сбыта», — считает экономист.

Фото: media.az

Второе направление, на которое нужно сделать упор, по его мнению, — это цифровизация.

«Прежде всего - цифровизация товарно-денежных отношений. И здесь я имею в виду постепенный переход на цифровой тенге. Это даст решение многих проблем, проблем в фискальной политике, проблем с теневой экономикой и коррупцией», — отметил Арман Байганов.

Кандидат экономических наук, Марат Каирленов ожидает, что в новом подходе будет продолжено снижение чрезмерного участия государства в экономике.

«В этой части, да, это будет новый подход, здесь надо менять функции, роли государства, как и поддерживать вот это изменение структуры в экономике в правильном направлении. Здесь нам надо еще больше сфокусироваться на частном секторе. Прошлые попытки модернизировать этот подход в 2014-2015 годах сработали недостаточно. Поэтому здесь нужны кардинальные меры — госхолдинги расформировать и убрать излишнее присутствие государства в экономике. Потому что экономика в ступоре. У нас объем ВВП в долларах только падает последние лет 10. Да, восстановление понемногу происходит, но мы, можно сказать, все же, потерянное десятилетие», — посетовал эксперт.

К слову, в своем Послании народу от 1 сентября 2022 года Президент отметил, что государство продолжит снижать свое участие в экономике страны.

Марат Каирленов также выделил конкретные вопросы, на которые нужно обратить первоочередное внимание.

Фото: egemen.kz

«Если говорить о конкретных вопросах, на которые надо обратить внимание, то, на мой взгляд, прежде всего это вопрос, а монополизации многих рынков. У нас на множестве рынков некоторые компании имеют де-факто монопольные положение, и, соответственно, конкуренции там нет. Эти монополии надо разрушать, чтобы создавать поле для нормальной конкуренции. На мой взгляд, это ключевой момент, на который нужно обратить внимание. Второе — это защита прав предпринимателей, борьба с рейдерством, соблюдение законности — это тоже очень важные моменты, которые определяют инвестиционную привлекательность страны и возможности для развития бизнеса. Эти моменты первоочередные», — отметил Марат Каирленов.

Экономист Жаныбек Айгазин считает, что проблемы в экономике связаны с ее структурой и направленностью — это данность.

«У нас сама структура экономики такая — направленность на использование, так называемой, природной ренты (природных ресурсов). Мы экспортируем сырье, зарабатываем деньги. Добавленная стоимость получается при последующем переделе (переработке) — это аксиома, но мы сырье глубоко не перерабатываем. У нас нет больших обрабатывающих мощностей. Нам дешевле экспортировать. За счет этого мы более-менее закрыли внутренний рынок по продовольственным товарам», — разъясняет экономист.

С другой стороны, по его словам, создать производство непросто.

«Ведь с нами граничат два экономических гиганта, у которых себестоимость на единицу продукции ниже даже просто исходя из масштабов производства, обусловленного платежеспособным спросом. По сравнению с Россией численность населения у нас меньше где-то раз в семь, по объему ВВП — раз в десять. В соответствии с этим удельная себестоимость на единицу продукции у нас выше. Любой инвестор при запуске производства ориентируется на удовлетворение спроса на внутреннем рынке и платежеспособный спрос населения. От этого зависят себестоимость и конечная цена. С Китаем вообще стократная разница. В связи с этим никогда в нашей стране не будет выгодна продукция массового производства, я говорю про B2C. Нам дешевле импортировать», — отмечает спикер.

Фото: inbusiness.kz

Согласно его информации, сегодня ВВП на душу населения в Казахстане в номинальном выражении составляет около $10 тысяч, как и было около 5-7 лет назад. Пик этого показателя пришелся на 2013 год — $13,8 тысяч, но это было достигнуто благодаря высоким ценам на нефть и высокому курсу тенге. По словам Айгазина, пик, когда страна зарабатывала на высоких ценах на нефть прошел.

Эксперты отмечают, что в стране за эти годы было принято множество программ по форсированному развитию индустриализации, однако они не заработали.

«На самом деле, инструменты даются, есть меры господдержки. Но на экспорт идет мало товаров. По этому направлению необходимо работать планомерно и постоянно. Нужно, чтобы все законы исполнялись и не было непотизма. В знаменитой книге-бестселлере Джо Стадвелла «How Asia Works» описывается, как Япония, Корея, и другие страны Юго-Восточной, Восточной Азии поднимали свою индустриализацию и на что они делали ставку. Они постоянно селектировали, увеличивали поддержку, делали ставку на какие-то отдельные предприятия. Наши десижнмейкеры, наверное, читали эту книгу, ее просто можно брать и внедрять основные принципы. Но для реализации всех реформ нужно, чтобы народ предъявлял этот спрос и выборность власти была честной, даже судей и акимов не только районного, но и областного уровня. Это все – звенья одной цепи», — подчеркивает эксперт.

Он добавил, важно, чтобы законы были инклюзивны и проактивны, в стране работала защита частной собственности, должен действовать так называемый общественный договор по теории «принципал-агент», где принципалом выступает народ, а агентом — чиновники, которых нанимает государство. Но этот договор должен выполняться честно, без коррупции, потому что у агента есть доступ к ресурсам. Он обладает большей информацией, нежели принципал.

По мнению экспертов, пока не решатся ключевые вопросы, нынешняя ситуация будет снижать инвестиционную привлекательность страны, соответственно возможности для экономического роста будут очень ограничены.