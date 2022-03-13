Каковы запасы продовольствия в Казахстане и каким сельхозкультурам отдадут приоритет при посевной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каковы запасы продовольствия в Казахстане, как идет подготовка к посевной, каким сельскохозяйственным культурам уделяется особое внимание и какие казахстанские товары и услуги признаны приоритетными, читайте в материале МИА «Казинформ».

В последние несколько дней в социальных сетях распространяются панические сообщения о возможном дефиците отдельных продтоваров, в том числе сахара. Вызванный ажиотаж привел к повышенному спросу и спекулированию отдельных продавцов на рынках. Минторговли и Минсельхоз просят не поддаваться панике.

«Производство продуктов питания не прекращается, запасы пополняются на системной основе. По данным МСХ, имеется достаточно сырья для производства круп, муки, консервов и других товаров, а также достаточное поголовье скота для производства мясных и молочных продуктов. По оперативным данным, всего по республике имеется запас порядка 1,5 млн тонн СЗПТ, в том числе муки – 145,1 тысячи тонн, сахара – 47,6 тысячи тонн, риса – 40,2 тысячи тонн, макарон – 21,3 тысячи тонн и один миллион тонн овощной продукции и другое», - заверяют в Министерстве торговли и интеграции РК.

Отмечается, что на сегодня в стране нет дефицита сахара. Производство сахара из сахара-сырца и его импорт продолжаются. Имеющиеся в стране запасы постоянно пополняются.

«Также в настоящее время продолжается работа по ранее инициированным семи расследованиям по признакам антиконкурентных согласованных действий по повышению цен на СЗПТ в Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, на производство удобрений в Мангистауской области и Алматы.

По данным АЗРК, завершены два расследования в Акмолинской области в отношении производителя хлеба и Жамбылской области - в отношении сахарного завода. По ранее вынесенным уведомлениям исполнено восемь со снижением цены на продукцию: пять - в Костанайской области и три – в СКО. Заключено семь актов антимонопольного комплаенса по недопущению нарушений законодательства в области защиты конкуренции, а также в части снижения торговой надбавки на СЗПТ с 15 до 10% при их реализации», - проинформировали в ведомстве.

В свою очередь, в Минсельхозе рассказали о подготовке к весенне-полевым работам. В этом году планируется увеличить их финансирование.

«Согласно данным акиматов, сформирована прогнозная структура посевных площадей на 2022 год. Так, общая посевная площадь составит 23,1 млн га, что на 125 тысяч га больше показателя 2021 года», - сказал первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства.

По его словам, продолжается диверсификация производства и отход от монокультуры, в этой связи площадь пшеницы будет снижена на 368,1 тысячи га. «Существенно увеличена площадь кормовых культур, она составила 3,6 млн га. Вместе с тем, наблюдается незначительный рост овощных культур, бахчевые же снижены на две тысячи га», - сообщил Айдарбек Сапаров.

Кроме того, по данным МСХ, увеличены площади под посевы гречихи и картофеля.

«Как показал прошлый год, заблаговременное планирование и работа по наращиванию площадей нужных культур дают результаты», - утверждает Айдарбек Сапаров.

В качестве примера он привел гречиху и картофель. «В 2020 году площадь увеличили на 50 тысяч га и, как итог, дефицит крупы на рынке не наблюдается. Необходимо не терять темпы, показатель в 100 тысяч га посевов гречихи необходимо сохранить и на следующий год», - отметил вице-министр.

«По картофелю рост составляет всего порядка пяти тысяч га, а это 100-110 тысяч тонн картофеля. При этом только Узбекистан готов в следующем году закупить у нас 300 тысяч тонн, есть еще и Россия. Упор надо сделать на производстве картофеля в организованных хозяйствах», - считает Айдарбек Сапаров.

Он также рассказал о готовности техники к посевным работам,

«Для проведения посевной кампании в сельхозформированиях имеется в наличии более 144 тысяч тракторов, 4,7 тысячи единиц высокопроизводительных посевных комплексов, 77 тысяч сеялок, 221 тысяча почвообрабатывающих орудий», - уточнил Айдарбек Сапаров.

По его словам, использование имеющихся современных посевных комплексов, одновременно выполняющих несколько технологических операций, позволяет осуществить посев 70% площадей зерновых культур.

«Готовность указанной техники на текущую дату составляет порядка 92%, к началу массового проведения посевных работ, готовность будет обеспечена на 100%», - заключил вице-министр.

В Казахстане также определены уровни конкурентоспособности собственных товаров.

Как сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, на сегодня ведется работа над созданием Единой карты приоритетных товаров и услуг.

«Впервые была озвучена идея создания Единой карты приоритетных товаров и услуг, которая представляет собой перечень товарных групп, товаров и услуг, имеющих стратегические конкурентные преимущества для производства в Республике Казахстан», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Глава Кабмина напомнил, что основной целью является определение перечня приоритетных товаров в приоритетных секторах промышленности Казахстана для привлечения иностранных инвестиций.

В рамках данной инициативы на сегодня определен потенциальный список товарных групп по 11 приоритетным секторам обрабатывающей промышленности; определены потенциальные рынки для приоритетных товарных групп, а также их потенциальный объем экспорта; определены уровни конкурентоспособности казахстанских товаров на выявленных экспортных рынках (метод RCA); разработана методология по определению товаров, способных замещать импорт на внутреннем рынке (Роттердамская модель); определен перечень товарных позиций для импортозамещения на внутреннем рынке.