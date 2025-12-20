РУ
    Каково состояние обрушившейся башни Акбикеш

    В январе текущего года в селе Аксумбе Созакского района Туркестанской области произошло частичное обрушение башни Акбикеш, история которой насчитывает более 6 веков, передает агентство Kazinform.

    а
    Фото: Казреставрация

    Сразу после инцидента была создана специальная рабочая группа для обследования обрушившейся башни.

    В рамках ее работы были рассмотрены возможности реставрации и консервации данного памятника истории и культуры.

    а
    Фото: Казреставрация

    Работы по восстановлению исторического объекта проводило учреждение «Казреставрация», подведомственное Министерству культуры и информации.

    В ответ на официальный запрос агентства Kazinform ведомство предоставило разъяснения о текущем состоянии памятника и принятых мерах.

    а
    Фото: Казреставрация

    По информации учреждения, по итогам проведенных на башне Акбикеш научно-исследовательских работ подтверждено, что подлинная, историческая конструкция памятника полностью сохранилась.

    а
    Фото: Казреставрация

    Кроме того, в целях дальнейшего сохранения объекта было разработано проектное решение, предусматривающее частичное восстановление контура башни, а также проведение комплекса консервационных работ.

    — Такой подход полностью соответствует установленным и признанным методам реставрации. В связи с этим на все внешние поверхности башни была нанесена консервационная штукатурка, позволяющая защитить материал сооружения от дальнейшего разрушения. Основные функции консервационной штукатурки направлены на защиту от воздействия влаги, ветра и мороза, а также от разрушений, вызванных пылью, солевыми отложениями, дождем и снегом. Помимо этого, консервационная штукатурка стабилизирует ослабленные материалы, укрепляет конструкцию башни и предотвращает крошение строительного материала, — говорится в официальном ответе учреждения.

    а
    Фото: Казреставрация

    В настоящее время на башне Акбикеш установлена система мониторинга.

    Полученные в ходе наблюдений данные будут проанализированы, и на их основе планируется принятие дополнительных мер, направленных на дальнейшее сохранение памятника.

    а
    Фото: Казреставрация

    Ранее сообщалось о том, что обрушилась часть башни Акбикеш в селе Аксумбе Созакского района Туркестанской области. 

    Также мы сообщали о причинах обрушения памятника XII века.

    Члены специально сформированной комиссии выехали на место и посетили башню «Акбикеш», расположенную в Созакском районе.

    а
    Фото: Казреставрация

    По словам руководителя управления историко-культурного наследия Министерства культуры и информации РК Жанат Сейдалиевой, рухнувшая башня Акбикеш сохранит республиканский статус. 

    памятник
    Фото: Казреставрация

     

    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
