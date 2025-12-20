Каково состояние обрушившейся башни Акбикеш

Сразу после инцидента была создана специальная рабочая группа для обследования обрушившейся башни.

В рамках ее работы были рассмотрены возможности реставрации и консервации данного памятника истории и культуры.

Фото: Казреставрация

Работы по восстановлению исторического объекта проводило учреждение «Казреставрация», подведомственное Министерству культуры и информации.

В ответ на официальный запрос агентства Kazinform ведомство предоставило разъяснения о текущем состоянии памятника и принятых мерах.

Фото: Казреставрация

По информации учреждения, по итогам проведенных на башне Акбикеш научно-исследовательских работ подтверждено, что подлинная, историческая конструкция памятника полностью сохранилась.

Фото: Казреставрация

Кроме того, в целях дальнейшего сохранения объекта было разработано проектное решение, предусматривающее частичное восстановление контура башни, а также проведение комплекса консервационных работ.

— Такой подход полностью соответствует установленным и признанным методам реставрации. В связи с этим на все внешние поверхности башни была нанесена консервационная штукатурка, позволяющая защитить материал сооружения от дальнейшего разрушения. Основные функции консервационной штукатурки направлены на защиту от воздействия влаги, ветра и мороза, а также от разрушений, вызванных пылью, солевыми отложениями, дождем и снегом. Помимо этого, консервационная штукатурка стабилизирует ослабленные материалы, укрепляет конструкцию башни и предотвращает крошение строительного материала, — говорится в официальном ответе учреждения.

Фото: Казреставрация

В настоящее время на башне Акбикеш установлена система мониторинга.

Полученные в ходе наблюдений данные будут проанализированы, и на их основе планируется принятие дополнительных мер, направленных на дальнейшее сохранение памятника.

Фото: Казреставрация

Члены специально сформированной комиссии выехали на место и посетили башню «Акбикеш», расположенную в Созакском районе.

Фото: Казреставрация

По словам руководителя управления историко-культурного наследия Министерства культуры и информации РК Жанат Сейдалиевой, рухнувшая башня Акбикеш сохранит республиканский статус.