Как отучить ребенка от телефона — проверенные книги в помощь казахстанским родителям

В Казахстане для помощи родителям ведется системная работа по развитию детского чтения. Чтобы привить детям любовь к литературе — модернизируются библиотеки, пополняются книжные фонды и реализуются проекты по популяризации чтения среди школьников, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Сегодня в Казахстане работают более 300 библиотек для детей и юношества. Их книжный фонд превышает 7 млн экземпляров, а число зарегистрированных читателей составляет более 1,7 млн человек.

Спрос на детскую литературу подтверждают и данные библиотек. В число самых читаемых произведений входят:

«Менің атым Қожа» — Бердібек Соқпақбаев. «Жусан иісі» — Сайын Мұратбеков. «Әке мен бала» — Ыбырай Алтынсарин. «Балалық шаққа саяхат» — Бердібек Соқпақбаев. «Көксерек» — Мұхтар Әуезов.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Фото: Министерство культуры и информации РК

В Министерстве культуры и информации рассказали, что в 2026 году библиотечные фонды страны планируется пополнить еще 42 тыс. экземпляров книг для детей и подростков, что позволит расширить доступ юных читателей к современной и классической литературе.

— Интерес к чтению растет и за пределами библиотек. С начала года в книжных магазинах было продано более 200 тысяч книг детской литературы. Поддержка чтения способствует формированию у детей устойчивой читательской культуры, развитию критического мышления, кругозора и интереса к национальной и мировой литературе. Именно поэтому создание условий для приобщения подрастающего поколения к книге остается одним из важных направлений государственной политики по развитию интеллектуального и культурного потенциала страны, — заключили в Министерстве культуры и информации РК.

Ранее стало известно, что концепция «Читающая нация» будет утверждена в Казахстане. Также мы рассказывали, какие книги рекомендует читать казахстанским школьникам министр науки и высшего образования РК.