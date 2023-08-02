Какого урожая зерновых ожидают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогнозы по урожаю зерновых озвучили в Зерновом союзе Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ»



«Что мы ожидаем в этом году от нового урожая? Пока зерновой союз ставит предварительные оценки, все эксперты и сельхозтоваропроизводители говорят о том, что надо осторожно подходить к оценкам нового урожая, порядка 14,5 млн тонн пшеницы», - сказал руководитель Комитета торговли «Зернового союза Казахстана» Александр Малов в ходе круглого стола по проблемным вопросам зерновой отрасли.

Он заявил, что планы по производству достаточно амбициозны.

«Это говорит о том, что у нас достаточно хороший амбициозный план по производству, переходящий остаток и возможный экспорт. Экспорт мы оцениваем в новом сезоне в 8,5 - 9 млн тонн, что достаточно амбициозно. Хороший объем. Вопрос теперь - куда мы поедем с этой пшеницей», - добавил Александр Малов.

Ранее сообщалось, что Казахстан теряет традиционные рынки сбыта зерна.