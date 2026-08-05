Как началась новая неделя Игр будущего — 2026 в Астане: главные события игрового дня

В Астане завершился очередной игровой день международного турнира Игр будущего, где участники соревновались в фиджитал-дисциплинах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Стартовые матчи показали, что разница в уровне подготовки между командами остается заметной, однако гибридный формат с сочетанием цифровых и физических этапов способен изменить ход противостояния в любой момент. Одни коллективы начали турнир с уверенных побед, другим пришлось проявлять характер и спасать серии после неудачных стартов.

Phygital Shooter: Team KZ начала с разгрома, NOVAQ вырвала победу

В дисциплине Phygital Shooter команда Team KZ уверенно открыла турнир в рамках CS2. Казахстанский коллектив не оставил шансов Mirage Team, выиграв две карты с разгромным счетом — 13:0 на Mirage и 13:1 на Nuke. На этапе лазертага Neo Dala Team KZ также сохранила полное преимущество, завершив противостояние со счетом 6:0.

Таким образом, серия завершилась победой Team KZ со счетом 3:0.

Другой представитель Казахстана NOVAQ провел более напряженный матч. Команда уступала Eternal Fire по ходу встречи, однако смогла переломить ситуацию и оформить победу в серии — 2:1.

В еще одном противостоянии Minsk House уверенно обыграла Team Hybrids, завершив матч с сухим счетом 3:0.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Phygital Football: команды проверили баланс между виртуальной игрой и полем

В дисциплине Phygital Football завершился первый раунд соревнований. Участники показали разные подходы к распределению сил между футбольным симулятором и реальной игрой.

В группе A NS Team (Россия) сумела добиться победы над UEL team (Казахстан) после ничейного исхода в основное время. Команда уступила в виртуальной части со счетом 1:0, но смогла отыграться на физическом этапе и затем оказалась сильнее в серии пенальти.

Club Holcattes (Гватемала) также начал турнир с победы, переиграв FC 10 со счетом 4:3. Коллектив создал задел благодаря успеху на консоли (2:1), а затем удержал преимущество после ничьей на поле (2:2).

В группе B Orlando Pirates Fives (Южная Африка) сделали ставку на цифровую часть матча против Tamo Junto (Бразилия) и выиграли виртуальный этап со счетом 3:0. Несмотря на сопротивление соперника на поле, команда сохранила преимущество и завершила встречу победой 6:2.

FC Olympic Phygital (Узбекистан) оказался сильнее Noname Club. Команда выиграла оба этапа — 2:1 в виртуальном формате и 3:2 на настоящем поле, итоговый счет встречи — 5:3.

В группе C FFK «ROTOR CISS GROUP» (Россия) продемонстрировали превосходство на физическом этапе. После нулевой ничьей в симуляторе команда забила три безответных мяча The Vicious (Саудовская Аравия) на поле.

Quetzales-Armadillos (Мексика) обыграли KMF Titograd (Черногория) со счетом 3:1. Коллектив минимально выиграл цифровой этап (1:0), а затем закрепил преимущество благодаря победе на поле (2:1).

В группе D ACF & Allur (Казахстан) прошедший квалификацию через Phygital Contenders, уверенно разобрался с Oeste SP (Бразилия) Казахстанская команда выиграла виртуальную часть со счетом 1:0, а затем добавила еще два мяча на физическом этапе — 3:0 по итогам матча.

В другом матче Penarol (УругвайР оказался сильнее LOS TRONCOS FC (Испания) — 3:2. После ничьей в виртуальной игре (1:1) победитель определился на поле, где Penarol выиграл со счетом 2:1.

Игрок ACF (Казахстан) Тимур Ращев отметил, что команда долго готовилась к турниру.

— Подготовка была достаточно продолжительной. Мы готовились около месяца и в среднем проводили по пять-шесть часов в день за приставками. Phygital Contenders стал для меня первым подобным опытом. Мы выиграли тот турнир, и теперь я надеюсь, что сможем победить и на основном соревновании, — рассказал спортсмен.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

MOBA: PlayTime вышла в финал Dota 2, в MLBB определились лидеры

В дисциплине MOBA PC Dota 2 определился первый финалист турнира. Команда PlayTime (Перу) уверенно прошла Team Resilience (Китай), выиграв серию со счетом 2:0. На две карты коллективу потребовалось чуть больше полутора часов.

В мобильной дисциплине MOBA Mobile MLBB продолжаются матчи первого раунда. Некоторые команды уже успели заявить о своих амбициях.

Team Falcons (Саудовская Аравия) победила Team Spirit (Сербия) со счетом 2:0, при этом во второй карте сопернику было засчитано техническое поражение.

Selangor Red Giants (Малайзия) без особых проблем обыграли Aurora Gaming (Сербия) (2:0), завершив серию менее чем за час.

ONIC (Индонезия) также выиграла свой матч со счетом 2:0, оказавшись сильнее PRO ESPORTS (Камбоджа)

При этом не все встречи проходили в одном сценарии. Bigetron by Vitality (Индонезия) уступила первую карту Team Vamos (Малайзия), но смогла перестроиться и выиграть серию 2:1. Такой же результат показали Dian Feng Yao Guai (Китай) матче против Entity7 (Индия)

FUT Esports (Турция) свою очередь, провела один из самых уверенных матчей дня, победив Bushido Wildcats (Турция) со счетом 2:0.

Ранее генеральный директор Phygital International Дэн Меркли рассказал о значимости фиджитал турнира в Казахстане.