Игры будущего-2026: Team KZ разгромила команду из Узбекистана на старте Phygital Shooter
Казахстанская команда Team KZ успешно начала выступление в дисциплине Phygital Shooter на международном турнире «Игры будущего-2026», который проходит в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.
В матче группового этапа казахстанская команда уверенно обыграла узбекистанскую MIRAGE TEAM со счетом 3:0.
Противостояние состояло из трех этапов: двух карт в Counter-Strike 2 и одного матча по лазертагу, который прошел уже на реальной арене.
На первой карте Mirage казахстанцы не оставили сопернику шансов, завершив встречу со счетом 13:0. На карте Nuke Team KZ также уверенно довела матч до победы — 13:1.
Заключительный этап прошел в формате лазертага на карте Neo Dala. Здесь казахстанская команда также оказалась сильнее, выиграв со счетом 6:0.
Так, Team KZ одержала уверенную победу над MIRAGE TEAM из Узбекистана со счетом 3:0 и успешно стартовала на групповом этапе турнира по Phygital Shooter в рамках «Игр будущего-2026»
Напомним, в Астане продолжаются международные «Игры Будущего-2026». В рамках турнира проходят соревнования по киберспортивным и фиджитал-дисциплинам, среди которых Dota 2, Counter-Strike 2, Phygital Shooter, Phygital Basketball и другие направления. Сейчас участники продолжают борьбу за выход в решающие стадии соревнований.