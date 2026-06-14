Как костанаец превратил обычное такси в караоке на колесах

Такси с караоке, звездным небом на потолке и микрофонами для пассажиров уже стало узнаваемым в Костанае. Одни специально ждут именно эту машину, другие попадают в нее случайно и превращают обычную поездку в небольшой концерт. Автор необычной идеи — водитель такси Виталий Цуркан. В интервью Kazinform он рассказал, зачем начал возить пассажиров с караоке, какие песни поют чаще всего и почему готов подождать, пока клиент допоет любимую композицию.

— Виталий, откуда вообще появилась идея сделать караоке-такси?

— Если честно, мне самому нравится видеть эмоции пассажиров. Когда человек садится в машину, а здесь все светится, звездное небо, музыка, микрофоны — это уже совсем другая атмосфера. Мне приятно, когда люди улыбаются, благодарят за настроение. Самое обидное, наверное, когда пассажир просто сидит в телефоне и вообще не реагирует на то, что происходит вокруг. А так обычно все довольны, и я тоже.

— Говорят, Вы сами иногда подпеваете пассажирам?

— Конечно. У меня вообще музыкальная история давно началась. В свое время у нас была собственная рэп-группа «Немые крикуны». Это было примерно в 2002–2004 годах. Мы проводили рэп-фестивали, выступали. Сейчас мой друг до сих пор занимается музыкой. Поэтому музыкальный слух немного есть. Иногда сам подпеваю, чтобы человеку было легче раскрыться.

— Какая песня в Вашем такси звучит чаще всего?

— Наверное, «Широка река». Почему-то очень многие выбирают именно ее. Возможно, потому что песня простая, легко тянется и подходит практически всем. Выбирают репертуар часто и на казахском языке.

— А на других языках поют?

— Конечно, поют на английском. У меня были пассажиры, которые пели на французском, на немецком, на китайском языках. Я никогда не ограничиваю людей. Они сами выбирают песни через приложение и сами решают, что исполнять.

— Многие заранее знают, что попали в караоке-такси?

— Сейчас уже часть пассажиров узнает машину. Некоторые говорят: «О, это же то самое караоке-такси!» Но для многих это все еще сюрприз. Человек вызывает обычное такси, садится и вдруг понимает, что попал совсем не в обычную машину. Обычно реакция бывает очень эмоциональная.

— Часто стесняются петь?

— Очень часто. Особенно в начале поездки. Но я для этого все и придумал — чтобы немного помочь людям раскрепоститься. Есть же много талантливых людей, которые прекрасно поют дома или в душе, но никогда не выйдут на сцену. А здесь можно просто сесть в такси, взять микрофон и попробовать. Иногда человек сначала отказывается, а потом через пять минут уже исполняет вторую песню.

— Получается, Вы даже помогаете открывать новые таланты?

— Можно и так сказать. Бывает, человек поет очень красиво, а потом его ролик набирает много просмотров. Есть и те, кто не хочет показывать лицо. Тогда закрываем лицо или вообще не публикуем видео. Для меня главное — чтобы человеку было комфортно.

— Какой совет Вы бы дали пассажирам?

— Наверное, следить за своим рейтингом и помнить, что он складывается из мелочей. У меня был случай: села девушка с довольно низким рейтингом. Я спросил, почему так получилось. Она удивилась и сказала, что не знает. Начали разбираться, и оказалось, что она часто заказывала такси друзьям. А друзья могли ехать в нетрезвом виде, шуметь, вести себя не лучшим образом. В итоге негативные оценки получал аккаунт человека, который оформлял заказ. Поэтому я всегда советую обращать внимание на рейтинг. Для водителя это тоже показатель. Особенно ночью. Когда видишь низкий рейтинг, начинаешь задумываться, чего ожидать от пассажира. Иногда причина оказывается совсем не в нем самом, а в тех, кому он заказывает машину. И, конечно, не стоит забывать о простых вещах — поздороваться, уважительно относиться к водителю и автомобилю. Такие мелочи всегда создают хорошее впечатление.

— Некоторые считают, что поющие пассажиры могут отвлекать водителя. Как с этим обстоят дела?

— Мне это вообще не мешает. Пусть поют, хоть кричат. Я слежу за дорогой и контролирую ситуацию. У меня большой стаж вождения, и, к счастью, за все это время ни одной аварии. Если нужно что-то настроить или переключить оборудование, делаю это только на светофоре или во время остановки.

— Правда, что если пассажир не успел допеть песню, Вы не уезжаете?

— Правда. Если человек поет, я подожду. Бывает, уже приехали, а песня еще не закончилась. Тогда стоим и ждем. У меня принцип такой: если уж начал петь — надо закончить. Человек должен выйти из машины довольным.

— Были пассажиры, которые запомнились особенно сильно?

— Конечно. Помню парня, которого вез поздно вечером. Он настолько красиво пел, что после поездки мы еще почти час стояли и просто исполняли песни вместе. Я уже собирался домой, но решил остаться. Настолько было приятно слушать. Иногда такие моменты запоминаются надолго.

— Почему, на Ваш взгляд, людям нравится такой формат?

— Потому что это эмоции. У всех работа, проблемы, заботы. А здесь человек на несколько минут может отвлечься. Помню женщину, которая пела «Миллион алых роз». Она улыбалась всю песню. Было видно, что она словно вернулась в молодость, в какие-то теплые воспоминания. Наверное, поэтому людям это нравится. Иногда одной песни достаточно, чтобы настроение стало лучше.

— Что дальше? Есть планы развивать проект?

— Конечно. Сейчас уже больше внимания уделяю качеству звука и съемке. Купил специальные очки для записи видео от первого лица, снимаю город, поездки, рассказываю про правила дорожного движения. В TikTok у нас уже около 18,5 тысячи подписчиков. Люди смотрят не только из Казахстана. Есть постоянные зрители из России — Омска, Москвы, Ростова-на-Дону, Магадана. Так что будем развиваться дальше. Главное — чтобы людям продолжало нравиться и чтобы после поездки они выходили с хорошим настроением.

Какие права имеет пассажир в такси — можно прочитать здесь.