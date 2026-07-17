Как казахстанцы будут получать кешбэк при оплате через единый QR

После запуска межбанковского QR пользователи смогут по-прежнему получать кешбэк. Условия начисления бонусов каждый банк продолжит определять самостоятельно, сообщил заместитель председателя Национального банка Бинур Жаленов, передает корреспондент Kazinform.

По его словам, запуск единого QR не повлияет на конкуренцию между банками в части программ лояльности.

— У каждого банка своя стратегия. Кто-то предлагает повышенный кешбэк на определенные категории расходов, кто-то — стандартный кешбэк на все виды операций, кто-то выстраивает программу лояльности в зависимости от вида транзакций, — сообщил Жаленов на презентации сервиса.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Он также отметил, что некоторые банки уже готовят специальные бонусные предложения для пользователей нового сервиса.

— По нашей информации, как минимум три банка уже планируют запустить специальные программы лояльности при оплате через единый QR. Что касается остальных банков, будем смотреть. Думаю, каждый банк самостоятельно проинформирует своих клиентов, и соответствующие объявления начнут появляться уже сегодня, — пояснил Жаленов.

Напомним, 17 июля крупнейшие банки Казахстана запустили сервис межбанковского QR для оплаты товаров и услуг.

Кроме оплаты покупок, система позволит осуществлять переводы по номеру телефона между клиентами разных банков.

Отметим, что с 19 июля участие в системе станет обязательным для всех банков второго уровня.