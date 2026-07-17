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    Как казахстанцы будут получать кешбэк при оплате через единый QR

    После запуска межбанковского QR пользователи смогут по-прежнему получать кешбэк. Условия начисления бонусов каждый банк продолжит определять самостоятельно, сообщил заместитель председателя Национального банка Бинур Жаленов, передает корреспондент Kazinform.

    QR-код, оплата
    Фото: Pexels

    По его словам, запуск единого QR не повлияет на конкуренцию между банками в части программ лояльности.

    — У каждого банка своя стратегия. Кто-то предлагает повышенный кешбэк на определенные категории расходов, кто-то — стандартный кешбэк на все виды операций, кто-то выстраивает программу лояльности в зависимости от вида транзакций, — сообщил Жаленов на презентации сервиса.

    Как казахстанцы будут получать кешбэк при оплате через единый QR
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    Он также отметил, что некоторые банки уже готовят специальные бонусные предложения для пользователей нового сервиса.

    — По нашей информации, как минимум три банка уже планируют запустить специальные программы лояльности при оплате через единый QR. Что касается остальных банков, будем смотреть. Думаю, каждый банк самостоятельно проинформирует своих клиентов, и соответствующие объявления начнут появляться уже сегодня, — пояснил Жаленов.

    Напомним, 17 июля крупнейшие банки Казахстана запустили сервис межбанковского QR для оплаты товаров и услуг.

    Кроме оплаты покупок, система позволит осуществлять переводы по номеру телефона между клиентами разных банков.

    Отметим, что с 19 июля участие в системе станет обязательным для всех банков второго уровня. 

    Нацбанк Казахстана Банки Экономика
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор