Как Казахстан выявляет фермы фейковых аккаунтов и информационные атаки

Центр по борьбе с дезинформацией при Службе центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан опубликовал результаты исследования, посвященного современным механизмам формирования искусственной повестки в цифровой среде, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Центре, анализ активности пользователей социальной сети Threads показал, что наряду с традиционными бот-сетями все более заметную роль начинают играть координированные сети аккаунтов, использующие тактику так называемого «сворминга» (swarming) — согласованных действий небольшой группы участников, создающих у аудитории впечатление массовой общественной поддержки или наоборот широкого недовольства.

— Главная особенность современных информационных операций заключается в том, что их цель состоит не столько в убеждении аудитории с помощью фактов, сколько в создании иллюзии общественного большинства, — отмечается в исследовании.

По данным Центра, в период подготовки и проведения республиканского референдума было изучено более 350 аккаунтов и 5 786 публикаций. Анализ показал, что 71% исследованных аккаунтов не содержали персонализированных данных, 52% были зарегистрированы незадолго до начала активной информационной кампании, а после завершения референдума активность около 60% из них резко снизилась.

Исследование также позволило выявить типичный сценарий подобных информационных операций. Сначала публикуется эмоциональный или конфликтный тезис, затем он получает синхронную поддержку через комментарии, репосты и реакции других аккаунтов. После этого к обсуждению подключаются обычные пользователи, воспринимая происходящее как естественную общественную дискуссию.

Дополнительный анализ 160 публикаций 114 аккаунтов, посвященных внешнеполитической деятельности Казахстана, подтвердил устойчивость подобных механизмов. Так, 88,3% публикаций были размещены в первые сутки после возникновения информационного повода, при этом наибольшее вовлечение аудитории обеспечивал негативный контент, составлявший 39% исследованного массива сообщений.

В Центре подчеркнули, что аналогичные признаки координации наблюдаются не только в политической повестке, но и при обсуждении социальной политики, здравоохранения, государственных реформ, тарифов и социальных выплат.

— Обращаем внимание, что массовость публикаций в социальных сетях не всегда отражает реальные общественные настроения. Во многих случаях она может быть следствием согласованных действий ограниченного числа аккаунтов, — говорится в сообщении.

В Центре также призвали средства массовой информации не воспринимать искусственно созданный резонанс в социальных сетях как самостоятельный информационный повод до появления официальной информации.

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